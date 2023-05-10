萬客什鍋「長安東店」5/11開幕！限時送點心 免費升級蝦仁飯
夏天吃火鍋特別爽，台中排隊名店「萬客什鍋」，以台式火鍋為主打，繼2021年首度北上開設八德店後，台北第2間落腳中山區伊通街商圈，「長安東店」於明（11）日對外試營運，限時10天免費送招牌點心，鍋物附餐免費升級蝦仁飯。
記者黃韻文/綜合報導
萬客什鍋在台北開設第2間店，「長安東店」5月11日正式對外試營運，特別推出2款台式附食點心：蔥燒蝦仁飯（79元）、好運燒麻糬冰（68元），增添火鍋店新吃法。5月11日至5月20日連續10天，加入會員就送會員點數5點及招牌點心2選1（雲朵白糖粿、古早味炸年糕），且會員任點鍋物，附餐都能免費升級成蔥燒蝦仁飯，並可用39元加購好運燒麻糬冰。
業者透露，根據八德店門市觀察，女性顧客偏好特色性鍋物，前3名依序是剝皮辣椒鍋、絲瓜蛤蜊鍋、牛奶鍋；男性則偏好重口味湯頭，前3名分別是燒酒麻香鍋、蒜頭爆炒鍋、魷魚螺肉蒜，而共同喜好則是經典的燒酒鍋底與石頭鍋底。
而饗賓餐旅旗下的「小福利麻辣鍋」，日前也進駐京站小碧潭店，5樓餐廳共102坪、202個座位。5月31日前到小福利小碧潭店內用，點898和牛套餐打卡送北海道生食級干貝；Google評論5顆星另送平日4人同行套餐升級優惠券，加入會員累積品牌集點卡送500元，再抽最高平日898雙人餐券。