英王加冕禮成各國王室穿搭秀 泰國王后被民眾票選第一
70年以來英國迎來君王加冕典禮在五月初舉行，除了許多民眾都是第一次親眼目睹，各國王室也都紛紛抵達英國觀禮，頓時間英國與各國王室和貴族的穿搭，成為民眾議論焦點。在多個王室的穿搭中，泰國王后優雅又不失協調性的穿搭，被王室們票選為最佳服裝。
記者賴正琳／綜合報導
泰國王室的後宮鬥爭一直以來都民眾茶餘飯後的樂趣，泰國王后素提達（Queen Suthida）雖然外貌超群，但過往風頭常常被王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）搶走。如今英王加冕禮，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）僅攜帶素提達出席，足見正宮的地位不容動搖。素提達本次的穿搭也讓貴族和民眾驚嘆，主要在於從頭到腳都精心搭配，再加上不喧賓奪主的優雅配色，讓她的穿著大獲好評。
被譽為「全世界最俊俏的國王」不丹國王汪曲克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck），這次也和王后佩瑪（Jetsun Pema）一同出席，王后選擇富有英國王室專屬色的紫色刺繡長裙、上衣，手提包與高跟鞋則選同色系的粉杏色，穿搭也引人注目。日本王室則派出文仁親王及紀子妃代表出席。