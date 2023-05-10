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東協峰會開幕　緬甸危機成難題

▲第42屆東協峰會在印尼東努沙登加拉省的拉布安巴佐登場。（圖／美聯社／達志影像）
▲第42屆東協峰會在印尼東努沙登加拉省的拉布安巴佐登場。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者李宗憲雅加達10日專電）第42屆東協峰會在印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的拉布安巴佐（Labuan Bajo）登場，東道國印尼總統佐科威今天在開幕式上表示，東協要在維護區域和平上發揮作用。

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印尼將今年的東南亞國家協會（ASEAN）峰會主題設為「重要的東協：成長中心」，主要是期盼在地緣政治不穩定和美中競爭下，東協能持續保持穩定及經濟成長。佐科威（Joko Widodo）將在擔任主席國任內，舉行5場會議。

包括菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）、新加坡總理李顯龍及馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）等東南亞領袖都出席今年的東協峰會，會議重點主要聚焦於緬甸危機。

由於緬甸未能落實和平計畫，緬甸政府被禁止出席東協峰會。

就在東協峰會召開前幾天，東協外交官的車隊在緬甸遭不明人士槍擊，也為今年的東協峰會蒙上一層陰影。佐科威昨天公開對這起攻擊事件表示遺憾。目前仍未有任何組織出面為該事件負責。

印尼「時代報」（Tempo）等媒體報導，東協外交官在緬甸被攻擊的事件凸顯出東協在解決緬甸危機上正面臨嚴峻挑戰。

印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）指出：「東協正處於十字路口，接二連三的危機，正考驗東協作為區域群體的力量，若不能解決這個問題，東協能發揮的作用可能會被削弱。」

盧胡特表示，緬甸軍政府的權力正被削弱，據估計，軍政府只控制緬甸約40%至45%的領土。他指出，這種情況對緬甸軍政府並不容易，呼籲緬甸與東協國家合作，解決目前他們所面臨的複雜問題。

除了緬甸危機是峰會重點，今年東協峰會將會討論與中國針對南海爭議海域制定「南海行為準則」、東帝汶加入東協計畫，以及為東協制定2025年後的願景。（編輯：馮昭）1120510

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