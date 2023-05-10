特企／電幻狂想造音派對　香港藝術家梁基爵5月再度登台演出

梁基爵在90年代叱吒香港流行音樂圈，曾與鄭秀文、陳奕迅、黃耀明、楊千嬅、達明一派等眾多天后天王合作，為香港著名音樂製作公司「人山人海」主要成員。近年以創作新媒體藝術作品為主，於奧地利林茲國際電子藝術節、阿德雷德澳亞藝術節、雅典數位藝術節、法國EXIT數位電子藝術節等各地展演。
梁基爵的創作核心從聲音藝術出發，集結電子音樂、多媒體創作及傳統作曲等不同領域的專業，運用聲音、時間、空間場域及科技藝術；多次受邀來台演出，包含多媒體電子音樂演出《電紫兔/克2.0版》與電影導演蔡明亮合作《一零》，以及台灣機械動力聲音裝置藝術家王仲堃合作《來自445哩外的空氣》。
《仍…息在零地》結合聲音裝置、電子音樂及機械手臂等，擺脫傳統音樂框架，將舞台打造為一個大型樂器，樂手圍繞舞台，在不同舞台區域演出不同的音樂段落，3位樂手和3個機械手臂要很有默契，人與機械共演、合奏，梁基爵像是導演，掌控整場演出流動性，帶領觀眾感受現場音樂與媒體藝術的混和與撞擊，體驗於未來的裝置音樂旅程。
舞台上每一個裝置、物件，都各有獨特樂音或聲響，無論是現場氛圍的一呼一吸、樂手肢體發出的聲音，都是表達聲音、音樂的一部份，演出中亦加入延展實境（XR）和流動影像等不同載體，呈現充滿未來感的氛圍。梁基爵表示，屆時會把香港舞台裝置整個原裝搬來歌劇院，增加樂手與機械手臂之間的互動，除了音樂性之外，具有現場表演性，媲美完全劇場，呈現超越音樂會的多重體驗。
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