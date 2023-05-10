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轟五股垃圾山「北廢南送」　綠營：侯友宜廢話亂台、廢棄物倒全台

▲民進黨召開記者會痛批新北市長侯友宜整頓五股垃圾山，而廢棄物倒全台「北廢南送」，籲請侯向中南部鄉親道歉。（圖／民進黨提供）
▲民進黨召開記者會痛批新北市長侯友宜整頓五股垃圾山，而廢棄物倒全台「北廢南送」，籲請侯向中南部鄉親道歉。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

民進黨今（10）日召開記者會，說明新北市長侯友宜整頓五股垃圾山後，造成廢棄物倒全台的重大問題，痛批侯友宜廢話亂台，而廢棄物倒全台，侯友宜曾自誇這是「改變的勇氣」，但其實是「欺騙的勇氣」，金玉其外、敗絮其中，對於廢棄物倒全台的重大爭議，請侯友宜說清楚講明白。

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新北市議員戴瑋姍表示，五股夏綠地的前身就是五股垃圾山，但卻以鄰為壑。媒體報導新北市裝潢廢棄物數量最多，有126萬噸垃圾流向不明，且有許多民眾質疑廢棄物清運費用高漲，與五股垃圾山整頓有關，另依據市府公開新聞稿表示原本有170公頃的廢棄物，「請問這些垃圾去哪裡了？」

戴瑋姍強調，環保局在去年聲稱要提出輔導辦法， 當年有40多家業者沒有合法身分，試問侯友宜，現在有幾家輔導合法，是否知道為了做表面工夫，這些垃圾清運後去了哪裡，此外不只五股垃圾山，新北也是全台營建廢棄物產出最多的縣市，這些營建廢棄物又去了哪裡，事實上這些廢棄物都非法傾倒至中南部去，侯友宜不負責任的新北廢棄物政策，是中南部農村的錐心之痛。

立委洪申翰說，五股垃圾山只有做表面， 但實然上「北廢南送」，一車車的營建廢棄物、磚塊等垃圾問題都沒有實際解決，卻一車車被丟棄到中南部縣市，根據相關資料顯示，新北的廢棄物從苗栗開始倒，丟到苗栗、丟到嘉義、丟到雲林、丟到彰化，中南部農田魚塭變成新北市的非法棄置場， 甚至是棄置天堂 。新北市無能處理，卻將爛攤子丟給外縣市，侯友宜無能處理，落跑選總統後，爛攤子丟給下一任，新北美美的中南部卻受害，「這就是總統參選人的高度？」

發言人張志豪痛批，侯友宜宣稱整頓五股垃圾山為新北夏綠地，其實是造成垃圾往其他縣市亂倒，引發全台廢棄物大戰，五股垃圾山變綠地，侯友宜只是在粉飾太平，讓大家眼不見為淨，後續演變很多問題，垃圾都沒有清理，只有解決表層；根據統計，整個新北市土石方的產量是最多，卻是全台唯一沒有「自治條例」規範的縣市，且新北市營建廢棄物產出最高，但合法處理業者比例最低。

張志豪表示，侯友宜為了自己改變的勇氣，卻將垃圾丟到鄰居家門口，這種以鄰為壑的行為，原來侯不只廢話亂台，更是廢棄物倒全台，請侯誠懇面對。相較於前台北縣長蘇貞昌的成功治理經驗，將二重疏洪道沿岸的垃圾山完成親水公園整治，讓髒亂變美麗、化腐朽為神奇，反觀侯友宜卻是把新北廢棄物亂倒全台，說一套做一套，只做表面功夫，失了總統參選人的高度，呼籲侯要向中南部鄉親道歉，「不道歉憑什麼出來選總統？」

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