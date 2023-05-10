網紅7寶媽遭爆「Uber Kids」、揹嬰兒滑雪　黃捷：高市府已介入

我是廣告 請繼續往下閱讀
而7寶媽口中的自學，網友爆料也只是給孩子塞滿一堆才藝課，一次就安排3、4個小時，把才藝班當托兒所，甚至讓櫃台人員買食物給小孩吃，再由Uber接送。網友還說，7寶媽身邊的朋友常要接受她丟包小孩，自己跟老公出去吃大餐，身邊好友都負荷不來，因此7寶媽沒有長期的朋友，「因為會無限接收孩子，大家沒辦法。」
「城西有顆地圖炮」看完後感嘆，「不想或沒有能力照顧這麼多小孩，就不要生這麼多」、「讓小孩在正常的環境長大，而不是把身邊的人當作工具人利用。」高雄市議員黃捷今（10）日在臉書上表示，她已接獲民情反映，7寶媽揹著小孩滑雪、深蹲跳等危險動作，劇烈搖晃嬰兒，可能引起「嬰兒搖晃症」，使嬰兒腦部受傷、顱內出血，嚴重可能致死。黃捷透露社會局、教育局都已介入調查，「目前家防中心正在全面調查，是否違反兒童及少年福利與權益保障法相關情事，而教育局也關心孩子自學狀況。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110