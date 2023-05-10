「林叨囝仔」黑料連環爆！遭外界撻伐關留言　「最大苦主」曝光

網紅7寶媽遭爆「Uber Kids」、揹嬰兒滑雪　黃捷：高市府已介入

▲網紅7寶媽揹著1歲女兒練習滑雪動作，嬰兒身上卻全無防護引起大批網友撻伐，高雄市議員黃捷透露，目前高雄社會局與教育局都已介入調查。（圖／當事人臉書）
▲網紅7寶媽揹著1歲女兒練習滑雪動作，嬰兒身上卻全無防護引起大批網友撻伐，高雄市議員黃捷透露，目前高雄社會局與教育局都已介入調查。（圖／當事人臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

網紅7寶媽因懷孕堅持爬山被爆出連環黑料，網紅「城西有顆地圖炮」也曝光收到私訊爆料，內容包含7寶媽都用uber接送小孩，自己去逛街，被稱為「Uber Kids」，還讓孩子家中自學，知情人士指稱就是塞滿才藝課，對此，高雄市議員黃捷透露，目前高雄社會局與教育局都已介入調查。

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▲小孩害怕緊抓著媽媽。（圖／林叨囝仔臉書）
▲網紅7寶媽做出不良示範，練習滑雪動作時沒顧到小孩安全。（圖／當事人臉書）
網紅「城西有顆地圖炮」近日在臉書PO出多張對話截圖，有網友向她爆料，7寶媽人稱「Uber Kids」，因為她總是藉由Uber接送孩子，自己卻在家睡覺或逛街，有次老二搭車下車地點輸入錯誤，直接大哭，還是該網友的朋友去找她的小孩，「因為她在家睡覺」。

而7寶媽口中的自學，網友爆料也只是給孩子塞滿一堆才藝課，一次就安排3、4個小時，把才藝班當托兒所，甚至讓櫃台人員買食物給小孩吃，再由Uber接送。網友還說，7寶媽身邊的朋友常要接受她丟包小孩，自己跟老公出去吃大餐，身邊好友都負荷不來，因此7寶媽沒有長期的朋友，「因為會無限接收孩子，大家沒辦法。」

▲黃捷
▲高雄市議員黃捷在臉書上透露，高雄市社會局、教育局都已介入調查。（圖／翻攝自黃捷臉書）
「城西有顆地圖炮」看完後感嘆，「不想或沒有能力照顧這麼多小孩，就不要生這麼多」、「讓小孩在正常的環境長大，而不是把身邊的人當作工具人利用。」高雄市議員黃捷今（10）日在臉書上表示，她已接獲民情反映，7寶媽揹著小孩滑雪、深蹲跳等危險動作，劇烈搖晃嬰兒，可能引起「嬰兒搖晃症」，使嬰兒腦部受傷、顱內出血，嚴重可能致死。黃捷透露社會局、教育局都已介入調查，「目前家防中心正在全面調查，是否違反兒童及少年福利與權益保障法相關情事，而教育局也關心孩子自學狀況。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

 

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