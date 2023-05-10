動物園徵「大鵰工讀生」趕走海鷗！高待遇曝光：錄取率僅2.5%
英國的布萊克浦動物園（Blackpool Zoo）日前誠徵「大鵰工讀生」，主要工作職責要槓爆（指鐘鼓齊鳴）嚇跑「野生海鷗土匪團」，沒想到一開缺，竟有多達200多人應徵，但園方只需要5人，錄取率僅為2.5%。曾演出電影《格列佛遊記》、《瞞天過海：8面玲瓏》的英國男星詹姆斯．柯登（James Corden）傳出對該職缺很感興趣，日前還被園方在推特上公開點名快來挑戰。
記者徐銘穗/綜合報導
據英國《BBC》報導，布萊克浦動物園有超過1千種動物，也是當地海濱觀光區的重要景點之一，但也因為該園區鄰近海邊，因此經常有許多野生海鷗光顧，經常搶走遊客與園內動物的食物。園方形容這群可惡的海鷗是「野生海鷗土匪團」，而「大鵰工讀生」一職，工作就是要嚇跑、趕走、槓爆這些土匪海鷗。
沒想到一開缺，竟然有多達200多人報名應徵，而且應徵者還有人來自澳洲、印度、烏干達等國家，甚至還有烏克蘭人報名。負責處理應徵大鵰職缺的主任法茲（Khaled Fawzy）就說，由於該職務工讀生需要穿上大鵰裝，因此也不少應徵者也故意附上身穿奇裝異服的影像。
不過園方打算僅錄取5人，換句話說，錄取率僅2.5%，競爭相當激烈。此外，「大鵰工讀生」的時薪為10.8英鎊（約新台幣418元），園方表示，接受全球任何地區的申請人，但員工要自行解決交通和住宿問題。
由於英國籍男星詹姆斯今年春季，為了家庭與小孩，離開主持8年的脫口秀節目《詹姆斯柯登深夜秀》（The Late Late Show with James Croden）並返回英國，他曾透露對布萊克浦動物園的「大鵰工讀生」一職感興趣。
布萊克浦動物園先前也在推特公開發文，在「大鵰工讀生」宣傳照上，P上詹姆斯的大頭照，寫說「我們聽說你要回英國了，而且對我們『大鵰工讀生』一職很感興趣」，歡迎他前來挑戰。