卓冠廷問恩恩案市府承認疏失及道歉？侯友宜：檢討讓事情不再發生
新北市長侯友宜今（10）日到市議會備詢，民進黨新北市議員卓冠廷再度提到疫情期間染疫重病死亡的男童恩恩案，代替恩恩爸詢問侯友宜是否願意承認新北市府有疏失，並且向男童恩恩的家人致歉？對此侯友宜還是表示尊重，回應會不斷改進跟檢討，讓事情不再發生。
記者吳嘉億／新北報導
卓冠廷提到，恩恩爸想要知道真相，想知道為什麼新北市消防局的救護車，要81鐘才能等到救護車，這中間究竟發生了什麼事？流程有沒有問題？有沒有疏失？誰該為延誤來負責？強調整個申請調查的過程中還發生消防局演戲、錄音檔被吹哨者揭露、刑事偵查、監察院調查、國賠提告等事件，事發至今一年多，要代替恩恩爸再問侯友宜。
對此新北市政府衛生局長陳潤秋搶先代侯友宜回答，指出相關相關狀況發生及努力，也給予很多醫療及資源，經過調查局調查，對於這些都非常尊重。卓冠廷對此則強調這是他的質詢時間，要求副議長陳鴻源制止陳潤秋發言，雙方制止及搶答聲不斷，最後侯友宜緩頰說先讓局長說完會再回應，也讓卓冠廷說完中間爭執的時間。
侯友宜表示，他可以感同家屬的心情，此案經過監察院也經過地檢署，完全給予尊重，期待這些事情不要再發生；希望衛生局、消防局等相關單位，能不斷做改進、不斷的檢討，讓這個事情不再發生。
卓冠廷最後講到，侯的回應只有尊重，沒有道歉；在歷經393天後，恩恩的家屬沒等到道歉，這次質詢會留下歷史紀錄，其他的交給台灣人民評判，指出台灣社會會給予裁判。