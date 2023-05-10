王思佳找代購是假？曝90萬買包「做節目效果」 小紅書網友說話了
女星王思佳日前上節目《女人我最大》，展示珍藏的愛馬仕、香奈兒精品，卻被質疑買到假名牌包，她將包包送出國檢驗，希望查個水落石出，假包風波延燒多日，有網友不斷攻佔她的社群平台留言，要她出示代購的購買證明與對話，沒想到王思佳的一句話回覆，透露花3倍價買包「只是節目效果」，讓很多網友傻眼！
記者江芷稜/綜合報導
由於精品包購買不易，即使是VIP大戶也必須靠配貨，每季累積數百萬消費金額，才有可能入手喜愛的品項，許多明星、藝人為了追求時尚，仰賴代購幫忙，王思佳曾在節目上說過，該包包價值30多萬元，為了順利取得，她花了3倍價錢、90多萬買到，事後更氣憤表示，付出高額費用若買到假包，勢必要代購人員付出代價。
不過，網友不斷要求她曬出與代購的購買對話，卻遲遲未有下文，質問「到底是哪個代購呢？」沒想到王思佳竟回覆：「那句是節目效果……你當真？那隔壁那位真的有Sugar Daddy？」還附上一個笑哭圖案，似乎對包的真假也沒定論，讓網友看傻眼，笑說：「難道連COOO CHANEL也是節目效果嗎？」
小紅書上也有不同立場言論，一名叫做「Jenny中古屋」的網友證實，在5、6年前王思佳曾以市場價向她購買香奈兒真品二手包，交易非常爽快，後來該網友和丁小芹合作廣告受騙，曾在微博請求王思佳幫忙，獲得對方協助，事後要回包包，對她留下不錯印象，且王思佳對於丁小芹詐欺行為並未落井下石，讓她認為「王思佳是個挺有義氣的人」。