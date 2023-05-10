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特企／晚了絕對吃不到！起家雞七週年限定「頂級黑辣啵」超涮嘴

▲5/10(三)起家雞七週年限定新口味「頂級黑辣啵」超濃郁新上市。(圖/品牌提供)
▲5/10(三)起家雞七週年限定新口味「頂級黑辣啵」超濃郁新上市。(圖/品牌提供)

本報訊

起家雞Cheogajip歡慶來台七週年，將在5/10限時推出全新口味「頂級黑辣啵」。超濃郁韓式黑醬、獨門招牌洋釀醬和韓式特調白醬澆淋在金黃酥脆的鮮嫩炸雞上，甜鹹適中、帶著醇厚醬香，微辣涮嘴超過癮！

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起家雞「頂級黑辣啵」於2022年底在韓國上市，掀起一陣黑醬汁炫風，有別於一般講究甜辣的韓式辣醬，而以濃厚醇香的醬油風味受到廣大韓國民眾熱烈喜愛！這次特別趁著起家雞七週年，期間限定推出這款超人氣新品「頂級黑辣啵」，希望能夠帶給台灣起家雞雞粉們一個驚喜！

「頂級黑辣啵」特選三款起家雞秘製醬料，第一款-起家雞獨門黑醬，特選自然熟成醇香醬油為基底與韓國青陽辣椒調製而成，風味濃郁醇厚。第二款-起家雞招牌洋釀醬，正宗道地韓式洋釀醬，採用珍貴蜂蜜、寡醣及多種天然蔬果調製，香甜不膩口。第三款-特調白醬，柔和清爽的白醬能夠完美綜合辣味，讓口感層次更豐富。

起家雞「頂級黑辣啵」剛入口時會先品嚐到青陽辣椒獨特的辛香辣感，緊接著是鹹香的醬油香氣混和著洋釀甘甜滋味在口中蔓延，最後是白醬特有的柔滑口感。三種醬料完美融合，醬香濃郁不膩口，同時存在的醬油香氣與微辛辣感讓味道表現更有層次、更豐富，令人忍不住地想一塊接著一塊吃下去！

5/10(三)～6/30(五)，起家雞同步限時推出七週年黑辣啵套餐，一份去骨頂級黑辣啵炸雞加上一份配餐及兩杯飲品只要$637！美味的韓式炸雞搭配現炸薯條和汽水更過癮，快揪家人朋友一起嚐鮮!

5/10(三) 14:00，起家雞舉辦七週年限時快閃活動，當天只要是穿著符合指定Dress Code全黑All Black(黑色上衣+黑色褲子+黑色鞋子)的前100位朋友，並在起家雞板橋民族店指定背板處拍照打卡上傳至Facebook / Instagram，即可現場免費領取七週年新品-起家雞「頂級黑辣啵」去骨炸雞乙份！

1. 活動日期＆時間：5/10(三) 14:00起至贈完為止。
2. 活動地點：起家雞-板橋民族店。
3. 頂級黑辣啵去骨炸雞限量贈送100份，每人限領1份，數量有限贈完為止。
4. 活動當天14:00開始發放號碼牌，依現場排隊順序發送。

響應品牌七週年，起家雞推出人氣吉祥物的全新週邊商品－起多力零錢包！超可愛的零錢包不但可以帶在身邊隨時收納零錢，還可當作鑰匙圈與造型搭配使用，是日常生活中不可或缺的隨身小物！單手以手指輕壓旁邊突起處即可打開，體積輕巧、方便拿取，兼具防水特性也讓戶外活動使用更便利。5/25(四)～6/30(五)，只要來店消費滿額$1200即可贈送，快找朋友一起把四個款式收集起來吧！

起家雞七週年新品「頂級黑辣啵」商品資訊

販售日期：5/10(三)～6/30(五)
販售通路：全台起家雞門市

七週年黑辣啵套餐

頂級黑辣啵全雞/半半炸雞+配餐任選一份+45元飲品任選兩罐737元
頂級黑辣啵去骨炸雞+配餐任選一份+45元飲品任選兩罐637元

單點嚐鮮價

頂級黑辣啵全雞/半半炸雞 $599
頂級黑辣啵去骨炸雞 $499
頂級黑辣啵全雞翅 $239

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