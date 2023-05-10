中捷重大公安意外局部停駛　盧秀燕坐鎮現場勒令停工

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根據台中市衛生局了解，目前已知有8名傷患（男性5人、女性3人），其中包括2名小學生，以及一名43歲加拿大籍男性，分別送往中山附醫（4人）、台中醫院（1人）與林新醫院（3人）。之後發現52歲的林姓女子被壓在車廂底部，頭部及腹部有開放性傷口，獲救時已無生命跡象。社會局先發給傷者每人一萬元慰問金。
台中市議員陳雅惠在議會緊急質詢，副市長王育敏表示，市長盧秀燕及副市長黃國榮、多位局長已趕往現場坐鎮指揮，且已勒令業者立即停工。
盧秀燕受訪時表示，這起意外目前初步認定是「外力造成」，並非捷運本身的問題，興富發建設的大型工地有吊車吊臂飛出來，砸到正在行進中的車廂。她強調市民的安全沒有妥協的空間，已要求工地即刻停工，也要求捷運公司啟動轉運計畫，請大家經過豐樂公園捷運站附近小心通行，市府會用最快的速度讓交通恢復順暢。隨後她趕到附近的中山附醫安慰傷者。
依據台中市都發局長李正偉初步了解，該施工工地進行高空塔吊拆缷作業，塔吊掉落砸下，因違反公共安全，已勒令停工，目前將調閱該工地的施工計畫，並對該工地起造人興富發建設、承造人齊裕營造公司、監造人大容聯合建築師事務所，各開罰9萬元。中區職安署也立即依照違反《職安法》，開罰業者30萬元。