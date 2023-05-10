POCO F5雙旗艦5亮點一次看　台灣火速開賣售10,999元起

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- 螢幕「亮眼」：主攻手遊和影音娛樂市場，在螢幕上大幅優化，6.67 吋螢幕配置2K WQHD+ Flow AMOLED 螢幕，是 FHD螢幕近兩倍的解析度。同時，提供1400nits螢幕峰值亮度與16000級亮度調整，在明亮的戶外也能看清楚螢幕。
- 旗艦處理器：搭載旗艦級Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1行動平台，提供穩定的性能，同時降低功耗，較上一代CPU和GPU功耗降低30%以上，AI效能提升近20%。
- 大電量支援：配備5160mAh電量電池，支援67W超級快充，僅需15分鐘即可將電量充至50%，且為POCO首款支援30W無線快充手機，最快僅需32分鐘即可將電量恢復至50%。
- 3鏡頭OIS相機：配置64MP+8MP+2MP 三鏡頭，支援OIS光學防手震和EIS數位防手震拍攝最高8K畫質影片，同時提供高階的動態捕捉和追蹤技術。另外，成像提供比sRGB4大25%的P3色域輸出。
- 售價：提供黑與白兩色，12GB+256GB容量售價13,999元，將於5/10開賣。購機即享近千元的加值服務，包含100GB的Google One 6個月免費雲端空間、免費YouTube Premium試用2個月以及LiTV電視頻道餐30天；5/16前購機額外再贈「POCO涼酷隨身扇」。
- 全台首款Snapdragon® 7+ Gen 2處理器：安兔兔跑分較上一代提升31%達969,903分，坐穩中高階5G旗艦地位。為有效調節手機溫度，配置LiquidCool水冷技術 2.0，全新導流系統，將散熱能力提高35%。
- 輕量化設計：重量僅181公克、厚度僅7.9mm，是POCO高階F系列中最輕巧的一款。擁有6.67吋Flow AMOLED螢幕，同時加入1920Hz高頻PWM調光與SGS低藍光EX護眼認證，降低長時間手遊或影音對眼睛造成的疲勞或傷害。
- 鏡頭：64MP+8MP+2MP 三鏡頭OIS相機，支援OIS光學防手震和EIS數位防手震拍攝最高4K畫質影片，並加入「訂製畫框」與「膠卷濾鏡」濾鏡。
- 電量：配備5000mAh電量，支援67W超級快充，最快可在50分鐘內將電量恢復至100%。
- 售價：提供冰羽白、藍色與黑色三種顏色，12GB+256GB定價10,999元，將於5/10開賣，購機即享YouTube Premium試用2個月以及LiTV電視頻道餐30天；5/16前購機額外再贈「POCO涼酷隨身扇」。