中市不補足正式教師　議員恐造成「青黃不接」

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台中市議會今(10)日進行教育文化業務質詢，議員陳文政籲降低班生比、師生比，維護教學品質。他說面臨少子化衝擊，近20年來，全國各縣市為防範「超額教師」發生，都不敢補足正式教師員額，改以代理教師為主要補充人力。但代理教師為一年一聘，對學校環境、學生屬性、親師關係未能有充足時間適應；而台灣資深教師在5年內將進入退休潮，屆時教育現場恐變的青黃不接，降低國教品質。
陳文政指出，民國96年，中央就意識到少子化將帶來衝擊，因此修法調降班生比，讓每個老師教更少的學生，維持教師員額，國小班生比也從民國94年的29人，104年降至23人。但104年後至今，班生比就沒有再下降，可是少子化趨勢仍年年加劇，導致各縣市政府偏好以代理教師作為教師補充來源，也讓有合格教師證的老師失去舞台，不斷流浪。
陳文政強調，世界先進國家，都在面臨少子化的問題，何不轉念思考，化危機為轉機，降低班、師生比，以更小班的教學提高教學品質，同時補足正式教師缺額，讓國教品質再進階。
陳文政強調，越多老師教越少孩子，在統計上，教學照護品質一定會提升，這也是幼稚園師生比從1:15降至1:12的原因，希望教育局能審慎思考，同時向上反應。
教育局長蔣偉民表示，少子化衝擊確實很大，但降低師生比班生比，最大的困境就是財源籌措，會建議向教育部來反應。