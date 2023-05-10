NBA季後賽／Embiid和Harden已經解決了在大賽失常的症狀了嗎？

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儘管Harden在生涯中已經取得如此之多的榮譽了，但他在例行賽的一些成就仍然被低估，他是LeBron James之後最全能的外線持球者。但相對於他的季賽，他的季後賽往往是被人詬病的部分，那些臭名昭著的事跡包括：球隊在自己坐在板凳上時完成大逆轉、輸給沒有Kawhi Leonard的馬刺，關鍵球被39歲的Manu Ginobili蓋鍋、在和勇士的兩次決戰中的表現無法讓人滿意。
而Embiid也是如此，在被包夾後陷入困境是他季後賽遇到的最大問題，2021年輸給了羽翼未豐的老鷹，去年輸給熱火，他個人的表現就是一個逐輪降低效率的「過程」，他沒辦法在包夾下讓自己得到出手機會。所以76人這些年一直以來是東區季後賽球隊，但始終沒進過決賽。
但今年，這似乎有些不同了。面對天敵般的塞爾提克，他們現在2-3領先，Harden有兩場超過40分的比賽，Embiid在防守端限制住了對方強壯鋒線襲籃，而且他們似乎找到了正確的贏球方式，並且井然有序的執行下去。
Harden這一個系列賽，更多地去擁抱了中距離，作為一個曾經是魔球火箭最佳代表人物的球員，這不能不說是一次重大調整，這使得他的出手方式更難以預測。
塞爾提克希望Jalen Brown去對上Harden，但Doc Rivers和其團隊用雙重或多重掩護幫助後者脫困，試圖去得到打點Al Horford的機會。Harden打活很關鍵，因為只有外線持球者擁有巨大的進攻威脅時，才能在季後賽中很好的去解放中鋒。
Embiid在本次系列賽從和Harden的擋拆和手遞手戰術中獲益很多，他不用在高位和低位進行肉搏消耗，卡出身位、來進行鐵定會被包夾的低效單打。而在另一方面，Embiid也在G5將生涯之前的那些會丟掉的中距離投了進去，給出了更紮實的掩護去助攻隊友，而不是做一個假的去轉身要位。
這也是季後賽之所以有趣、好看之處，你不會踏進同一條河流兩次，總能在不同的賽季於同一個球員身上，看到一些讓你驚豔的東西。
塞爾提克最近兩個賽季都是聯盟中紙面陣容最好的球隊，但或許是因為年輕，他們在季後賽中總是無法整合和執行到最好。Joe Mazzulla顯然不及Ime Udoka，媒體之所以沒有問他做了什麼調整，是因為實際上他沒有做太多有意義的調整。
在湖人和勇士的系列賽，你每一場都能看到鬥獸棋般的策略改變，光是誰要守Draymond Green都有特別設計過。而塞爾提克擁有如此之多的防守資源，但他們前5戰打完讓Harden處在一個很舒服的節奏當中，全看他自己投進或投不進。
而綠軍在進攻端陷入的困境恐怕更大，他們從去年就顯現出，在一場惡戰之中，沒有一個固定的人會站出來統籌一切。Jayson Tatum是他們最好的球員，但他似乎不是這支球隊的領袖，就只是很擅長得分而已。塞爾提克其他人可以自己決定該怎麼做，而不是為他找到舒服的位置。
但現實是，在NBA中有等級制度，在一場重大的比賽中，有些人就是有能力打進一些球，而剩下的那些球員則否。他們應該讓那個人引領他們走向勝利，而不是在G4最後時刻仍讓Marcus Sｍart長時間持球。
76人現在只要再一場就能重回東區決賽，但在主場的那場賽事注定將很艱難，如果他們不能把握，機會將稍縱即逝。現在我們必須要問：Embiid和Harden是真的突破到了下一個層級，還是這只是某種熱力學的漲落現象，他們終將恢復「正常」？
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