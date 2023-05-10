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康普茶並非某個茶葉的品種，而是一款經過發酵的飲品。製作康普茶的步驟很簡單，選擇自己喜歡的茶當基底，像是紅茶、綠茶、烏龍茶、普洱茶等，接著加入砂糖，以及獨門的秘密武器──紅茶菌（紅茶菇），它是細菌混合酵母菌所生成的物質，能夠將茶和糖作為養分，發酵後產生酒精、二氧化碳，而酒精會再進一步轉成醋酸，產生果醋般的酸甜味。
這讓康普茶不僅具備了茶香，又有碳酸飲料、機能性飲品的多重身分，更有些國外廠商會抓住酒精飲品的商機，讓康普茶再次發酵濃縮，以提高酒精濃度，讓它不只帶有初戀的酸甜，還有微醺小酌的愜意。
好喝又營養？從成分拆解康普茶！
康普茶的特殊風味深受不少人喜愛，有別於其他茶飲，康普茶裏頭含有益生菌，因此也趁著行銷風潮掛上了「健康」的等號，不過真是如此嗎？我們可以從原料和產物面向來看：
茶
康普茶含有天然茶多酚與兒茶素，它們是很好的抗氧化劑，有助於清除在人體內搗亂的自由基，降低細胞的氧化傷害，進而減少發炎反應。
糖
為了提供發酵的養分，康普茶是無法去糖的，雖然說和其他發酵飲品相比，它的含糖量較低，但對於要控制糖份的人來說仍必須注意。
益生菌
腸道上佈滿了各式好菌和壞菌，而康普茶經發酵後產生的乳酸、醋酸，能夠平衡腸道菌叢，抑制壞菌、促進好菌，調節消化機能。
咖啡因、碳酸
每 100C.C. 的康普茶約含有3~5毫克的咖啡因，對咖啡因敏感的民眾應避免晚上服用，也不建議懷孕、哺乳中的婦女、嬰幼兒喝；康普茶屬於酸性飲料，除了避免空腹飲用，消化道不適者應適量攝取。食藥署也提醒，並非人人都適合喝康普茶，以下族群須多加留意：
從歐美席捲回亞洲的康普茶，據說有排毒、降三高、抗老、防癌等益處，然而有關康普茶的健康功效較多屬於動物實驗，對於人體是否有效仍有待進一步研究，可以當作一般的飲料選擇，不必為了期待的療效而過量服用，淺嚐即止。
而在選購康普茶時，添加物能少則少，避免色素、香料、甜味劑等，能減輕對身體的負擔。同時也要注意產品的來源和標示，有檢驗認證會更安心。
營養師提醒，想要嘗試 DIY 的民眾應多加留意這幾點：由於金屬材質會被酸侵蝕，應選用玻璃器具製備；發酵時選在不受太陽直射的地點，控制室溫在 25-30℃；過程中除了注意操作衛生，也要耐心等候，避免多次開啟而造成汙染。
文／陳筠臻、圖／胡家芸
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 發酵飲「康普茶」熱潮來襲！營養師解析有哪些好處和地雷