第三屆初聲新聞獎起跑！6/16前報名抽禮券、得獎獲百萬流量曝光

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初聲新聞獎邀請全球未滿28歲，青年新聞從業人員、不分科系的大專院校學生，及對新世代好新聞有熱忱者皆可參與。參賽作品條件須為2022年1月1日至2023年7月10日之間完成，作品不曾獲得國內外新聞及傳媒領域獎項，不論是否曾公開發佈刊載，皆可參加。每隊可有1至6人，鼓勵組成涵蓋新聞、行銷、設計等跨領域專業的團隊；所有團隊成員於2023年7月10日初聲新聞獎收件截止前皆未滿28歲。
獎項分為最佳新聞受眾洞察、最佳新聞策略創意、最佳新聞創新體驗等3獎項，「最佳新聞受眾洞察獎」盼找出新聞議題背後的受衆，撬動他們心裡真正關注的事物，讓議題跟受眾，產生連結；「最佳新聞策略創意獎」著重以策略觀點切入新聞議題，並透過適當的創意手法包裝，引起受眾的興趣；而「最佳新聞創新體驗獎」盼打破新聞形式的框架，找到最適合此一議題的載體，讓受眾有更不同的閱聽體驗。
每項將取2至3名入圍，並決選出1名首獎。每一獎項首獎組別各獲得獎金2萬元，還有Youtube時事頻道「志祺七七」以2次影片40秒曝光介紹得獎作品，以及Podcast熱門頻道「敏迪選讀」專訪1集介紹得獎作品及團隊。
今年特別增加早鳥報名抽獎，只要在6月16日前報名，就能參加抽獎，越早報名機會越多，主辦單位將於5月26日、6月2日、6月16日分別進行3次抽獎，每次抽獎都將抽出9組獎品，包括超商500元禮券1組、超商200元禮券3組、超商100元禮券5組，每次得獎名單將於當日20點公告於初聲新聞獎FB官方粉絲頁，抽獎截止前有報名但還沒交件也可以參加抽獎！
7月10日報名交件截止、8月2日入圍名單公布於FB官方粉絲頁、8月4日公布得獎名單。「初聲」意指青年初次嘗試為自己發聲，讓世界聽見，為提供學生廣納多元觀點的平台，並鼓勵年輕人勇敢表達自我。