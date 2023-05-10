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吊臂砸台中捷運釀1死！建案「金鳥」遭網起底　命理師一看狂搖頭

▲台中捷運旁的工地建案，牆上掛著數隻「金色巨鳥」，引起眾人熱議。（圖／取自「南屯.烏日-南烏大小事（市）」）
▲台中捷運旁的工地建案，牆上掛著數隻「金色巨鳥」，引起眾人熱議。（圖／取自「南屯.烏日-南烏大小事（市）」）

記者黃韻文/綜合報導

台中捷運發生重大工安意外！一台在中捷綠線豐樂公園站旁施工的吊車，塔吊掉落倒向一旁的捷運車軌，正巧砸中行經中的捷運車廂，目前共8名乘客受傷送醫，並傳出1名乘客被壓在車廂底部，明顯死亡。而事發現場一旁豪宅建案的牆面上，懸掛數隻「巨大金雞」，畫面曝光引起網友一陣熱議、眾人直呼難看，命理師更直指該建案大門造型容易造成憾事。

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一台在中捷綠線豐樂公園站旁施工的吊車，今午間在進行拆除頂樓塔吊作業時，塔吊突掉落倒向一旁的捷運車軌，砸中並貫穿正巧經過的捷運車廂。現場畫面曝光在網路瘋傳，一旁豪宅建案牆上的「巨大金鳥」裝飾引起眾人注意，據悉牆上的裝飾不是鷹也不是鳥，而是5隻金雞，希望「金五雞」的諧音代表台語「金有錢」。

▲命理師指該建案裝飾「兔雞正沖」。（圖／爆廢公社）
▲原先希望「金五雞」象徵台語「金有錢」，但命理師點出今年兔雞正沖。（圖／爆廢公社）
但不只眾人直呼裝飾很醜，連命理專家楊登嵙都直言，該豪宅整個大樓正前方，大門有數面拱圓像是墓碑造型，「容易產生陰磁場，造成憾事。」加上今年適逢兔年，無論牆上懸掛的是鳥、雞、或是鷹，都是屬於雞的意思，也就是「兔雞正沖」。此外，兩隻鳥（雞）中間的大門正中央，「好像一個野獸獸頭，而且有眼睛、張開大嘴巴」，在風水學上來看，代表容易咬人、造成刑傷。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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