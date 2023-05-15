口罩男離婚曾樂兒！昔寵妻害各位老公被罵慘　今人設翻車惹議

快來投票！7、8年級生看過來　這些歌誰唱的你知道嗎？

▲《NOWnews今日新聞》以「你一聽就有印象的這首歌，誰唱的你知道嗎？」為主題做民調，快來選出你記得的那首歌吧！（圖／華納音樂提供、翻攝TANK IG、蕭蕭IG、弦子、范逸臣、阿杜、劉力揚、黃義達、王心凌、許慧欣微博）
▲《NOWnews今日新聞》以「你一聽就有印象的這首歌，誰唱的你知道嗎？」為主題做民調，快來選出你記得的那首歌吧！（圖／華納音樂提供、翻攝TANK IG、蕭蕭IG、弦子、范逸臣、阿杜、劉力揚、黃義達、王心凌、許慧欣微博）

記者吳雨婕/綜合報導

總有些歌曲可以留在人們的心中，不論過了幾年都是經典，在7、8年級生的時代，更是歌手百花齊放的時期，演唱者留下了經典歌曲後，有的選擇繼續在演藝圈打拚，有的則是選擇轉行，不變的是，這些歌曲陪伴著許多人成長，《NOWnews今日新聞》將以「你一聽就有印象的這首歌，誰唱的你知道嗎？」為主題，做為期7天的民調，看看那些經典歌曲，你是否還能記得演唱者是誰，趕快投下你神聖的一票吧！

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男歌手部分，還有人記得那首許多人翻唱過的〈那女孩對我說〉的原唱是黃義達，或者〈專屬天使〉是許久未現身的TANK唱的嗎？在范逸臣以〈國境之南〉、〈無樂不作〉充滿搖滾風格歌曲再度走紅前，也曾留過飄逸長髮，深情演唱過抒情歌〈I Believe〉嗎？還有一說起失戀情歌，就不能不提阿杜的〈他一定很愛你〉，那句歌詞「我應該在車底，不應該在車裡」，唱出多少人被劈腿時的委屈？出道多年的李聖傑，無論是〈痴心絕對〉還是〈手放開〉替多少人演繹出了不為人知的暗戀心事。

▲黃義達在43歲生日開通抖音、小紅書帳號。（圖／取自黃義達小紅書）　
▲黃義達唱紅歌曲〈那女孩對我說〉。（圖／翻攝黃義達小紅書）　
▲李聖傑舉辦生日音樂會。（圖／華納音樂提供）
▲李聖傑的〈痴心絕對〉、〈手放開〉都是KTV必點曲。（圖／華納音樂提供）
至於女歌手，弦子清澈的嗓音，以一首〈沿海地帶〉成名，至今仍是經典；面貌姣好，有著一雙炯炯有神大眼的蕭瀟（蕭蕭），可愛又俏皮的歌聲，那首〈握不住的他〉，聽到歌曲，總是能讓人哼上幾句；與前兩者不同，劉力揚以渾厚的女聲在許多女歌手中，辨識度極高，在〈眼淚笑了〉MV中，與汪東城有許多親密互動；日前因為參與《乘風破浪》脫穎而出的王心凌，當年憑著一曲〈愛你〉成功走紅不說，也是靠著同一首歌曲再度翻紅；已經有10年沒推出新歌的許慧欣，當年一出道就奪下金曲獎「最佳新人獎」殊榮，首張專輯裡的〈愛情抗禮〉，至今依舊讓人琅琅上口。

▲▼40歲王心凌狀態維持得當，依舊保有少女感。（圖／翻攝自王心凌臉書）
▲王心凌靠著〈愛你〉再度翻紅。（圖／翻攝自王心凌臉書）
▲弦子雖然已經生過小孩，但身材和臉蛋依舊保養得很好。（圖／擷取自弦子微博）
▲弦子雖然已經生過小孩，但身材和臉蛋依舊保養得很好。（圖／擷取自弦子微博）
民調網址：你一聽就有印象的這首歌！誰唱的你知道嗎？

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