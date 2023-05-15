快來投票！7、8年級生看過來 這些歌誰唱的你知道嗎？
總有些歌曲可以留在人們的心中，不論過了幾年都是經典，在7、8年級生的時代，更是歌手百花齊放的時期，演唱者留下了經典歌曲後，有的選擇繼續在演藝圈打拚，有的則是選擇轉行，不變的是，這些歌曲陪伴著許多人成長，《NOWnews今日新聞》將以「你一聽就有印象的這首歌，誰唱的你知道嗎？」為主題，做為期7天的民調，看看那些經典歌曲，你是否還能記得演唱者是誰，趕快投下你神聖的一票吧！
記者吳雨婕/綜合報導
男歌手部分，還有人記得那首許多人翻唱過的〈那女孩對我說〉的原唱是黃義達，或者〈專屬天使〉是許久未現身的TANK唱的嗎？在范逸臣以〈國境之南〉、〈無樂不作〉充滿搖滾風格歌曲再度走紅前，也曾留過飄逸長髮，深情演唱過抒情歌〈I Believe〉嗎？還有一說起失戀情歌，就不能不提阿杜的〈他一定很愛你〉，那句歌詞「我應該在車底，不應該在車裡」，唱出多少人被劈腿時的委屈？出道多年的李聖傑，無論是〈痴心絕對〉還是〈手放開〉替多少人演繹出了不為人知的暗戀心事。
至於女歌手，弦子清澈的嗓音，以一首〈沿海地帶〉成名，至今仍是經典；面貌姣好，有著一雙炯炯有神大眼的蕭瀟（蕭蕭），可愛又俏皮的歌聲，那首〈握不住的他〉，聽到歌曲，總是能讓人哼上幾句；與前兩者不同，劉力揚以渾厚的女聲在許多女歌手中，辨識度極高，在〈眼淚笑了〉MV中，與汪東城有許多親密互動；日前因為參與《乘風破浪》脫穎而出的王心凌，當年憑著一曲〈愛你〉成功走紅不說，也是靠著同一首歌曲再度翻紅；已經有10年沒推出新歌的許慧欣，當年一出道就奪下金曲獎「最佳新人獎」殊榮，首張專輯裡的〈愛情抗禮〉，至今依舊讓人琅琅上口。
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