遭泰山夜襲解任獨董一職　陳敏薰發6點聲明反擊

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對此，陳敏薰今日稍早發出6點聲明反擊，首先，她指出，泰山解任他獨董職的理由完全是抹黑、造謠，當年受董事長詹景超的邀請出任泰山公司獨立董事，如今詹景超為了個人利益，提出不合理質疑，故意將她扣上缺乏獨立性的帽子，尤其所謂的解任，完全違反法律，根本無效。
第二，針對全家股權出售案，當時詹景超向董事會成員隱瞞與寬量國際、萬寶開發洽談的過程，她才會在去年12月2日審計委員會及董事會投下同意票，「詹景超蒙騙董事會在先，有何立場指控本獨立董事？」陳敏薰質疑，如果該議案真的有益於泰山公司發展，為何不在就審計委員會及董事會時提供完整資訊，好好向董事說明呢？
第三，她指出，泰山去年主要的收入來源，來自於處分全家股權的80億元，但這個交易有重大爭議，如果現在就草草動支80億元，萬一未來遭到法院認定交易無效要返還款項，泰山公司將因拿不出80億元而面臨更大的災難，她作為獨立董事基於上述理由，因此對於派發股利議案採取謹慎態度，並反問泰山，「80億元不會跑掉，明年再派發股利有何不可？究竟有何理由急於花費『賣祖產』所得的80億元款項？」
第四，陳敏薰強調，今年4月20日審計委員會當天，前獨董杜英達明確向她表達其遭受脅迫，相關證據俱在，且杜英達日前已登報表示其當天是因泰山投資街口支付的資料不足、資訊不對等，因此應劉偉龍董事邀請離開泰山公司進行研談，相關過程平順祥和，她直批，泰山近來發生的紛擾，實際上是因為詹景超違法「續行」審計委員會與董事會，且違法通過接口支付投資案。
第五，她提到，獨董對外針對泰山所為陳述均基於客觀事實，且泰山也因相關事件而屢遭監理單位證交所質疑與裁罰，泰山經營團隊無法接受獨董與證交所的監督，大陣仗召開記者會不實指謫證交所立場偏頗，甚至宣稱她本人缺乏獨立性並解任本人獨董事一職，將泰山變為一言堂。
最後，陳敏薰重申，作為獨立董事，所作所為均是專業獨立判斷，當初詹景超請她出任時，她也是基於對其父執輩的感念而同意，完全無任何利益可言。她說，泰山依法無權片面宣稱解任她獨董職務，也請泰山上下切勿配合詹景超違法亂紀、倒行逆施，以免遭受池魚之殃，誠懇呼籲主管機關，嚴加監督泰山，並追究詹景超等責任，以維護投資大眾權益。