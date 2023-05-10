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台中建案吊臂砸捷運1死8傷　專家揭建商黑歷史！曹西平差點被砸死

▲台中建案吊臂倒塌砸捷運車廂釀1死8傷，Sway翻出建商黑歷史，曾在北市掉整捆鋼筋，險砸中路過下方的曹西平。（圖／翻攝TCPB 局長室臉書）
▲台中建案吊臂倒塌砸捷運車廂釀1死8傷，Sway翻出建商黑歷史，曾在北市掉整捆鋼筋，險砸中路過下方的曹西平。（圖／翻攝TCPB 局長室臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

台中市南屯區一處興富發建案今中午施工期間發生吊車吊臂倒塌，直接砸向一旁捷運車廂釀1死8傷。房產達人Sway在臉書公開建商近年「恐怖事件簿」，在桃園、高雄、台中、台南建案都曾發生死亡工安意外，甚至其在北市松江路的豪宅建案，也曾發生一整捆鋼筋與鋼骨，從22樓高度掉落地面，差點砸中下方開車路過的藝人曹西平

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Sway今（10）午在臉書發文，重話砲轟「台灣最恐怖的建商，當屬興富發」，點名台中建案吊臂砸捷運釀嚴重死傷的建案，「就是那俗氣金鳥的醜樓！」他控訴，建商先前火災、工安事故頻傳，質疑「這種建商怎能再讓他繼續蓋房子？怎樣，政府又只是輕輕罰款了事？？無能！」

▲Sway痛批興富發建商近年狀況頻傳。（圖／翻攝Sway臉書）
▲Sway痛批興富發建商近年狀況頻傳。（圖／翻攝Sway臉書）
釀禍建案位在南屯區文心南五路與文心南路口，一樓挑高梁柱上金晃晃、閃瞎人的8隻巨大金鳥，在當地引發討論。網友紛紛留言「台中人就是浮誇啦~~~啾啾啾」、「台中人就是浮誇啦~~~啾啾啾」、「能有這樣藝術感的應該是發哥式建築」、「這是什麼行刑式裝飾」、「超醜的，突然好想打怪哦」。

據了解，該建案共計有577戶，總樓高31層，有2房25坪、3房31及33坪三種房型，主打1300坪私人雲瀑花園。根據實價登錄網站資料顯示，該建案預售價格最高每坪41.7萬元、最低31.65萬元，平均成交價為1坪35.37萬元

Sway在臉書揭露釀禍建案建商興富發近年的13起「恐怖事件簿」，包括興建期間失火、多起死亡工安意外，甚至其位在北市松江路的豪宅建案，10年前施工進行高空鋼骨吊掛作業時，一整捆鋼筋與鋼骨，從22樓高度掉落地面。

當時藝人曹西平與助理一行人剛好開車路過，雖及時閃避，但仍因煙霧影響視線，險撞上前方轎車，只差兩秒就小命不保。曹西平當時痛批北市府督導不周，人命不值錢。該豪宅建案為建築大師李天鐸作品，單層單戶，總戶數僅21戶，2014年實價登錄曾創1坪167.85萬元驚人紀錄，該房屋總坪數為172.29坪，含車位成交總價達3億元。


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