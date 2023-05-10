台中建案吊臂砸捷運1死8傷　專家揭建商黑歷史！曹西平差點被砸死

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釀禍建案位在南屯區文心南五路與文心南路口，一樓挑高梁柱上金晃晃、閃瞎人的8隻巨大金鳥，在當地引發討論。網友紛紛留言「台中人就是浮誇啦~~~啾啾啾」、「台中人就是浮誇啦~~~啾啾啾」、「能有這樣藝術感的應該是發哥式建築」、「這是什麼行刑式裝飾」、「超醜的，突然好想打怪哦」。
據了解，該建案共計有577戶，總樓高31層，有2房25坪、3房31及33坪三種房型，主打1300坪私人雲瀑花園。根據實價登錄網站資料顯示，該建案預售價格最高每坪41.7萬元、最低31.65萬元，平均成交價為1坪35.37萬元。
Sway在臉書揭露釀禍建案建商興富發近年的13起「恐怖事件簿」，包括興建期間失火、多起死亡工安意外，甚至其位在北市松江路的豪宅建案，10年前施工進行高空鋼骨吊掛作業時，一整捆鋼筋與鋼骨，從22樓高度掉落地面。
當時藝人曹西平與助理一行人剛好開車路過，雖及時閃避，但仍因煙霧影響視線，險撞上前方轎車，只差兩秒就小命不保。曹西平當時痛批北市府督導不周，人命不值錢。該豪宅建案為建築大師李天鐸作品，單層單戶，總戶數僅21戶，2014年實價登錄曾創1坪167.85萬元驚人紀錄，該房屋總坪數為172.29坪，含車位成交總價達3億元。