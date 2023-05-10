林襄都說讚！18歲新樂天女孩「激似金度延」 IG曝光遭爆已死會
作為國內啦啦隊頂標的樂天女孩Rakuten Girls，不僅擁有林襄、籃籃等多名人氣女孩，近期還招募韓國啦啦隊女神李多慧來台，就連今年加入的7位新人，各各都大有來頭。其中，年僅18歲的儷軒，過去可是選秀節目出身，憑著空靈般的氣質臉蛋，吸引不少粉絲關注，因為近期被爆出死會的消息，再度掀起討論。
記者詹鎰睿/綜合報導
現年18歲的儷軒，目前就讀輔仁大學英國語文系，過去曾參加過選秀節目《菱格世代DD52》，雖然無緣出道，但她的外型實在太過亮眼，廣受粉絲喜愛，後來還參與過原子少年團體「VERA」的MV演出，目前在IG上擁有3.5萬名粉絲追蹤。
此外，儷軒今年也成功在樂天女孩徵選會中獲得評審青睞，成為樂天女孩的一員，人氣大幅上升，熱愛在IG上分享生活的她，不僅長得空靈又仙氣，就連工商業配的照片，都能獲得網友們熱烈討論，更有人形容很像韓國女星金度延、金裕貞，也讓本人受寵若驚：「真假！」也讓林襄、筱晴、Rina等多位樂天學姐忍不住說讚。
即便儷軒日前被爆料，早就已經有男朋友，而且還在IG上公然放閃，但仍不減她的高人氣，未來發展值得期待，粉絲紛紛留言，「這眼神有喔！空靈美少女」、「好美，會出寫真集嗎？」、「真的超好看」、「正翻了啦」、「好像怎麼拍都超好看！」