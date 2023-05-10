號召5萬青年進劇場！成年禮金6/6發放、表演藝術半價優惠

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文化部指出，目前已加入響應的節目，包含台灣長年熱銷的舞台劇團，如6月10日春河劇團在台南文化中心演藝廳演出的《叫我林彩香！我的婆婆怎麼那麼可愛前傳》，原價1200元，折扣價500元，共有100席（每場50席、2場）。
6月17至18日果陀劇場於台南文化中心演藝廳的《淡水小鎮》，原價1800元、折扣價500元，共有100席（每場50席、2場）；7月6至9日唐美雲歌仔戲團在國家戲劇院《臥龍：永遠的彼日》，原價1200元，折扣價300元，共有160席（每場40席、4場）；8月12至13日台中中山堂演出的故事工廠《我們與惡的距離公民公投劇場版》，原價1600元，折扣價800元，共有60席（每場30席、2場）等。
音樂會包括11月2至3日國家兩廳院演奏廳的農村武裝青年《根源kin-guân》原票價800元，折扣價300元，共20席（每場10席、2場）；11月10日萊比錫布商大廈管絃樂團在台中國家歌劇院的演出，原票價3200元，限量40席，推出超級折扣價300元；11月10日在國家音樂廳演出的國家交響樂團《羅密歐與茱麗葉》，原價2000元，折扣價300元 共有40席等。
舞蹈節目則有6月16至17日在國家戲劇院的黃翊X董陽孜X黑川良一《墨》，原價1000元 折扣價300元，共有80席（每場40席、2場）；雲門舞集50週年鄭宗龍《波》全台巡演，10月12至15日在國家戲劇院、10月28至29日在台中國家歌劇院、11月4至5日在衛武營歌劇院，原價最高2000元，折扣後300元，共有320席（每場40席、4場）。而各縣市的交響樂團、劇團、舞團等也都推出各式節目，讓青年們可以輕鬆、無負擔的觀賞表演。
文化部提醒，各節目場次的青年席位為「限量優惠」，相關訊息後續將公開於成年禮金官網、APP及各售票平台，請青年朋友一定要預先規劃好想看的節目，在開放購票時手刀購入。文化部表示，各縣市場館、表演團隊所提出的青年席位規劃，將由文化部補貼差額，歡迎場館、團隊踴躍加入提供青年席位行列，搶攻成年禮金市場，諮詢專線請洽02-8512-6516文化部張小姐。