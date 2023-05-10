「林叨囝仔」黑料連環爆！遭外界撻伐關留言　「最大苦主」曝光

黃子佼被粉絲譙「給他意見卻強詞奪理」 他心情受影響：委屈傷心

▲粉絲痛批「莫名其妙、強詞奪理」，黃子佼罕見走心。（圖／記者葉政勳攝）
▲粉絲痛批「莫名其妙、強詞奪理」，黃子佼罕見走心。（圖／記者葉政勳攝）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼（佼佼）和孟耿如結婚3年，去年5月19日喜獲愛女「黃玉米」，時常在粉專分享育兒經的佼佼，近日收到網友指責他「給他意見，他總是強詞奪理」的留言，對此，佼佼寫下長文回應，坦言心情受到影響，「覺得很無言、委屈、傻眼、傷心。」

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佼佼無意間看到一名網友留言：「這個爸爸好幼稚，而且網友給他意見，他總是一堆莫名其妙的強詞奪理，人家都是生養過小孩的啦！」佼佼自認「莫名其妙、強詞奪理」不易與自己做連結，沒想到，竟然在育兒時被冠上，無奈地說：「當反饋網友變成了強詞奪理，當娓娓道來變成了莫名其妙。」

▲佼佼被網友批評「莫名其妙、強詞奪理」。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
▲佼佼被網友批評「莫名其妙、強詞奪理」。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
對於照顧女兒，佼佼說一直以來，他跟孟耿如、保母、朋友、前輩、長輩對玉米的照顧都相當在意和謹慎，程度絕對超過所有粉絲，但也需要大家提供育兒經驗，「不過最接近她的絕對是我們，我相信大多數家長、專家腦裡，一定會有共同的答案，就是每個家庭的孩子都不可能用同一套SOP，進行統一規格化的教育。」

佼佼強調，留言區有許多網友的提點，從用品推薦到溫馨提醒或建言，對他來說都相當的受用，自己無比感激，針對大家看到他分享的育兒種種，夫妻倆都在日常裡不斷改進、優化，「更多你們看不見的，未必是錯，但是也當然，未必一定會是對」，他說自己和耿如都是第一次當父母，與保母都在揣測、觀察玉米，滾動式修正教導女兒的進程。

▲孟耿如（左）發聲力挺佼佼。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
▲佼佼（右一）、孟耿如都是新手爸媽。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
「以前就常聽帶孩子前輩們講到，旁人會給很多的意見，我認為那不一定是錯的也不一定是壞，只是那些意見真的不一定適用」，佼佼說，他明白當名人一定有很多好處，不過反過來想想名人們的壓力，假若自己不看、不回留言，可能會被說不親民、太有距離感，或是都不互動、很令人傷心，互動或說明多了可能又會被解讀成莫名其妙、強詞奪理，「誰來教教我該怎做？？我很想視而不見這樣的留言者，但又覺得很無言委屈傻眼傷心。」

有一個女兒的蔡允潔回覆「一樣米養百樣人，控制不了別人的意見，只能讓自己不要受影響」，兒子1歲的蔡昌憲說「爸媽顧得開心，小孩健康平安，自然就好」，網友留言：「佼哥，只要在意在意你的人就好」、「無愧於心就好！看得開心的人是大多數」、「喜歡看就看，佼哥也是放給喜歡看的人看啊！隨心就好，不需太理會一些讓自己壞心情的事，做自己」！


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