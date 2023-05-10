台中捷運鐵條貫穿1死！車廂事故影片流出：大家全都往後衝
台中捷運發生重大意外！中捷豐樂公園站旁工地進行高空塔吊拆卸作業，但吊車塔吊卻無突然掉落，正巧砸向通過的捷運車廂，鐵架貫穿車廂造成乘客傷亡，目前已知8人受傷，另有1名女性卡在車廂底部身亡。當時在該車廂上的吳姓乘客還原現場，驚恐描述大家全都往後衝，巨大聲響以為發生槍擊案。
記者黃韻文/綜合報導
台中捷運車廂遭鐵架貫穿釀1死，當時在車上吳姓民眾回憶，「車子剛過豐樂公園站，突然『蹦』一聲，全部的人往後面跑。」她形容前方被鐵架砸中的車廂，門板和玻璃四處噴飛。而她當時和先生在最後面車廂，看到所有人全部往後衝，第一時間以為發生槍擊案。
直到列車停駛後，「我們看到一根樑橫在車廂中，車廂都被砸毀了」，所有人都往後擠在最後一節車廂，但按下緊急開關卻無法開門，她也立刻打110報警，「警察要我數傷患，3個台灣民眾頭腳受傷、1個外國人頭部受傷、2個孩子腳被玻璃噴到流血。」
吳姓民眾說，由於先生是醫護人員，當場就請受傷的人都先別動，因為傷口有玻璃，也不能太用力按壓，只有一位外國人可能是玻璃卡進去、血流不止。幸好後來車門打開、救護人員也快速抵達。
她回憶當時直呼「很恐怖」，但也很感動事發當下很多人互相幫忙。聽聞有人受傷嚴重、過世十分難過。她特地拍下影片紀錄現場，怕現場被破壞，並希望影片能發揮示警作用，更重視工安事件。