太狂！羅志祥7月返場攻蛋　海報設計師驚人背景起底

羅志祥7月攻蛋連開兩場，昨（9）日經紀公司透露演唱會主視覺設計師來頭不小，曾與國際知名饒舌歌手Young Thug、國際品牌Adidas合作，這也是該設計師第一次為亞洲藝人設計演唱會海報，讓羅志祥感到相當榮幸。此外，演唱會門票現正熱賣中，詳情請洽主辦單位寬宏藝術、華納音樂查詢。 我是廣告 請繼續往下閱讀 羅志祥演唱會海報和演唱會內容一樣升級，特別邀請到委內瑞拉新銳藝術家Ely Lara跨國合作， 這位近年以Cyber Punk （賽博龐克）後現代科幻風格受到矚目的數位創作者，和國際知名饒舌歌手Young Thug、Bryson Tiller、品牌Adidas、Adobe、時尚雜誌Vogue Hong Kong等都合作過，這是他第一次為亞洲藝人的演唱會設計海報，接到邀約時非常意外也很開心，這次也針對演唱會主題加上不少科技元素，呈現全面升級的效果，呼應主題。▲▼羅志祥將在7月29日、30日於台北小巨蛋舉辦「2023 羅志祥演唱會 EVOLUTION 台北站」。（圖／寬宏藝術提供） 演唱會內容更是令人期待，羅志祥表示，一定會全力以赴付出，跟導演團隊從一開始就完全參與製作與討論，會把音樂、視覺、舞台、聲光及編舞全面結合，打造最強舞台效果，「我要做就一定要做到的，就是把我最好的一面放在舞台上。」展現最誠摯、最直接的態度，就是要把出道29年來最精華、最精采的表演呈現給一路以來支持的歌迷。羅志祥分享幸運曝喜訊！「時間點在7月」 自豪體力不是問題羅志祥胞妹怎麼了！朱碧石登泰晨間新聞 無預警曝喜訊羅志祥被爆復合周揚青！「妹妹」忍不住開腔 5字回應羅志祥喜曝「新身分」！吃貨魂被點燃 自嘲難減肥