吊臂貫穿中捷車廂！建商興富發聲明回應：法律責任絕不推卸
台中捷運今（10）日中午12點29分發生重大意外，地點接近豐樂公園站附近的工地，位於台中市南屯區文心南路上施工中興富發建案，目前已知9名乘客受傷、其中一人當場失去生命跡象，對此，興富發發表聲明指出，造成人員傷害，對此公司深表遺憾，已於第一時間派員到場慰問受傷人員，此次造成的損害，公司就相關法律責任絕不推卸，對受傷的傷患，必盡最大的慰問及關懷。
記者鄭妤安／台北報導
興富發建設位於台中市南屯區的建案「文心愛悦」，今日中午施工期間，因吊車吊臂倒塌，砸向行進中的捷運，造成9人傷亡，興富發建設子公司齊裕營造稍早公告建案工程意外事故說明，「文心愛悅」建案是委託專業廠商「宇球國際興業有限公司」承攬執行塔吊拆除工程，於今日中午12時29分，不慎發生吊車吊臂倒塌意外，波及台中捷運車廂，造成人員傷害，對此公司深表遺憾。
聲明表示，公司已於第一時間派員到場慰問受傷人員，此次造成的損害，公司就相關法律責任絕不推卸，對受傷的傷患，必盡最大的慰問及關懷。有關捷運的修復改善，將會同市政府專業單位修繕，讓捷運儘速通車，保障人民的權益。
該建案已全面停工，相關損失金額尚待評估中，聲明稱本案已投保相關保險，相關理賠事宜將進行處理。報經主管機關會勘安全無虞後，再予復工，初步評估對本公司的財務及業務無重大影響。