NBA季後賽／Jokic一戰超越兩名「上古神獸」 全能身手獲大賽檢驗
丹佛金塊今(10)日以118:102擊敗鳳凰城太陽，球隊明星中鋒Nikola Jokic這一場20投12中，拿到29分13籃板12助攻的「大三元」數據，也追趕上「大O」Oscar Robertson，達成一項可怕的季後賽數據。
記者黃建霖/綜合報導
截至目前為止，Jokic在這個系列賽打出統治級水準，他前4戰分別得到：24分19籃板5助攻，投籃命中率42.9%；39分16籃板5助攻，投籃命中率56% ；30分17籃板17助攻，投籃命中率58%；53分4籃板11助攻，投籃命中率66%。
在今天的比賽結束後，Jokic成為NBA史上除了1963年的Robertson之外，第2位在季後賽前10場比賽中得到「300分100籃板75助攻」的球員，個人能力十分全面。
另外，Jokic今晚還超越Wilt Chamberlain，成為聯盟史上季後賽完成最多次「大三元」的中鋒球員（10次）。賽後受訪時，他還調侃了TNT球評、前傳奇球星Shaquille O’Neal，兩人展現偉大與偉大之間的致敬。
Shaq之後問Jokic下一場比賽會不會開啟「進攻模式」，砍個4、50分帶隊晉級，對此後者表示，「這不是我的打球方式，我喜歡觀察比賽形勢，尋找機會。此役開局我打得不夠好，但之後找到了解決方法。」