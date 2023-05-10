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擋BNT疫苗採購？　周志浩秀4大合約　採購時程表曝光

擋BNT疫苗採購？　周志浩秀4大合約　採購時程表曝光
擋BNT疫苗採購？　周志浩秀4大合約　採購時程表曝光

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】鴻海集團創辦人郭台銘辦公室9日聲明指出，政府與德國BNT公司的採購合約遭取消是因政府堅持名稱所致。衛生福利部10日上午召開記者會，次長周志浩還原2021年5月BNT疫苗採購的工作時程，也公布3份企業捐贈文件與1份政府採購案未簽成的文件，強調合約所使用的名稱BNT都無任何意見，而是在中文新聞稿中出現「我國」兩字，衛福部隨即做出調整，但未再收到BNT回信，採購疫苗無疾而終。

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鴻海創辦人郭台銘近日指出總統府阻擋疫苗採購，其辦公室9日深夜發布聲明，指出政府與德國BNT公司的採購合約遭取消，是因政府堅持名稱須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan），由於代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。

周志浩：沒有耽擱拖延、也無獨立台灣字眼

BNT疫苗採購案再次成為外界關注焦點，衛福部次長周志浩10日上午舉行記者會公開4份資料，包括企業捐贈意向書、企業採購合約、企業捐贈合約、疾管署和BNT未簽成的採購合約，以及與鴻海創辦人郭台銘洽談的完整時序。他表示感謝鴻海永齡基金會、台積電及慈濟的慷慨協助，自認採購疫苗沒有耽擱與拖延，也沒有使用獨立的台灣等字眼。

周志浩說明，6月簽署的意向書是代表Taiwan Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare, the Representative Agency of the Republic of China （Taiwan）（衛生福利部疾病管制署），並沒有要求使用Independent Government of Taiwan（台灣獨立政府）等文字。當初跟BNT沒有簽成的合約，裡面清楚寫到，中華民國台灣衛福部疾病管制署，簽字部分為疾病管制署，是代表中華民國台灣衛福部簽署。

BNT要求刪除「我國」　更新後未收到回信

周志浩表示，BNT對於合約名稱沒有意見，有意見的部分只有中文新聞稿中「我國」兩字，希望將這2字拿掉，換成中性字眼「台灣」。至於調整後的新聞稿寄給BNT後，就再未接到回信，由此可知「合約的部分一點問題都沒有」，有問題唯一出在新聞稿中「我國」2字，覺得很遺憾。

王必勝：郭台銘早知疫苗無法賣給私人單位

前中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝9日深夜在臉書發文，根據2021年6月16日BNT大股東給郭董事長的電郵，當時鴻海永齡基金會就知道BNT跟上海復星無法賣疫苗給政府以外的單位，永齡基金會6月17日發聲明感謝衛福部，6月18日蔡英文總統就召見台積電、永齡，並全力協助兩單位繼續購買疫苗，6月16日被告知私人無法買，6月18日總統及指揮中心持續協助，「政府協助非常積極，又何來擋疫苗之說？！」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57784

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