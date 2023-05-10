擋BNT疫苗採購？　周志浩秀4大合約　採購時程表曝光

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周志浩：沒有耽擱拖延、也無獨立台灣字眼BNT疫苗採購案再次成為外界關注焦點，衛福部次長周志浩10日上午舉行記者會公開4份資料，包括企業捐贈意向書、企業採購合約、企業捐贈合約、疾管署和BNT未簽成的採購合約，以及與鴻海創辦人郭台銘洽談的完整時序。他表示感謝鴻海永齡基金會、台積電及慈濟的慷慨協助，自認採購疫苗沒有耽擱與拖延，也沒有使用獨立的台灣等字眼。
周志浩說明，6月簽署的意向書是代表Taiwan Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare, the Representative Agency of the Republic of China （Taiwan）（衛生福利部疾病管制署），並沒有要求使用Independent Government of Taiwan（台灣獨立政府）等文字。當初跟BNT沒有簽成的合約，裡面清楚寫到，中華民國台灣衛福部疾病管制署，簽字部分為疾病管制署，是代表中華民國台灣衛福部簽署。
BNT要求刪除「我國」 更新後未收到回信周志浩表示，BNT對於合約名稱沒有意見，有意見的部分只有中文新聞稿中「我國」兩字，希望將這2字拿掉，換成中性字眼「台灣」。至於調整後的新聞稿寄給BNT後，就再未接到回信，由此可知「合約的部分一點問題都沒有」，有問題唯一出在新聞稿中「我國」2字，覺得很遺憾。
王必勝：郭台銘早知疫苗無法賣給私人單位前中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝9日深夜在臉書發文，根據2021年6月16日BNT大股東給郭董事長的電郵，當時鴻海永齡基金會就知道BNT跟上海復星無法賣疫苗給政府以外的單位，永齡基金會6月17日發聲明感謝衛福部，6月18日蔡英文總統就召見台積電、永齡，並全力協助兩單位繼續購買疫苗，6月16日被告知私人無法買，6月18日總統及指揮中心持續協助，「政府協助非常積極，又何來擋疫苗之說？！」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57784
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