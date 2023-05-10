台中捷運事故1死8傷！興富發豪宅掛「9隻大金鳥」 背後深意曝
台中市南屯區興富發建案「文心愛悅」，今中午施工期間發生吊車吊臂倒塌，直接砸向一旁捷運車廂釀1死8傷。釀禍建案門面梁柱上懸掛著醒目的巨大金鳥，在地人目擊已增至9隻，引發網友討論。不過，據了解，興富發在台中以此類建築風格著稱，從「赫里翁」、「赫里翁傳奇」均為此種路線，取其「赫里翁」也是台語「呼你旺」（讓你旺）的寓意。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO上月27日在臉書「路上觀察學院」社團，分享巨大金鳥建案照，寫到「路過真的很震撼！」貼文一出引發網友討論，紛紛留言說「台中人就是浮誇啦~~~啾啾啾」、「台中人就是浮誇啦~~~啾啾啾」、「能有這樣藝術感的應該是發哥式建築」、「這是什麼行刑式裝飾」、「超醜的，突然好想打怪哦」、「像小時候流行夾牙籤的鳥」、「炸雞店可以設點」、「想展現霸氣卻增添俗氣」。
據了解，興富發建設在台中以此類建築風格著稱，從「赫里翁」、「赫里翁傳奇」均為此種路線，取其「赫里翁」也是台語「呼你旺」（讓你旺）的寓意，因此大金鳥建案可能也是由此設計理念出發，富含富貴吉祥的想像。
該建案共計有577戶，總樓高31層，有2房25坪、3房31及33坪三種房型，主打1300坪私人雲瀑花園。根據實價登錄網站資料顯示，該建案預售價格最高每坪41.7萬元、最低31.65萬元，平均成交價為1坪35.37萬元。每戶成交總價落在896萬至1300萬元。