「林叨囝仔」黑料連環爆！遭外界撻伐關留言　「最大苦主」曝光

七寶媽挺8月孕肚登山惹議！靖娟基金會遺憾：目前網紅無法可管

▲網紅7寶媽揹著1歲女兒練習滑雪動作，嬰兒身上卻全無防護引起大批網友撻伐。（圖／當事人臉書）
▲網紅7寶媽揹著1歲女兒練習滑雪動作，嬰兒身上卻全無防護引起大批網友撻伐。（圖／當事人臉書）

記者江芷稜/台北報導

7寶媽網紅上月底挺著8個月孕肚爬山，又揹著1歲多小孩練習滑雪，罔顧子女安全，飽受網友爭議，她老公跳出來力挺老婆，認為不偷不搶接業配賺錢也沒影響他人，雙方各說各話。「靖娟兒童安全文教基金會」執行長林月琴對此表示，目前針對網路名人不當行為，除非有明確虐待事實、影響兒童身心，否則這類做法很難有實際糾正行為，目前網紅無法可管，希望能有學者出來說話，致力推動相關法案。

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▲小孩害怕緊抓著媽媽。（圖／林叨囝仔臉書）
▲網紅7寶媽做出不良示範，練習滑雪動作時沒顧到小孩安全。（圖／當事人臉書）
林月琴表示，登山有益身心，孕媽咪爬山前只要準備充足、做好評估，盡量避開懷孕前後3個月危險期，並非不妥行為，但明知接近臨盆還去爬山，就可能造成身體負擔、甚至扼殺一條小生命，若是不幸發生山難，還要出動人力救援，浪費社會資源。

她舉例說，目前幼稚園康樂活動，會考量兒童體力，頂多規劃半天，國小5、6年級學生才會有3天2夜的團體活動，登山接近大自然很好，事先必須做好場勘，了解地形、地物，確認安全措施，思考急難救助時的對應方法，才能給予孩子愉快的活動經驗，「網紅如果是爸媽1人帶1個小孩，可能沒問題，但要帶7個小孩並不容易」。

▲靖娟基金會執行長林月琴強調，目前政府對於6歲以下幼兒教室管理紊亂，潛藏著公共安全危機與師資問題，各地教育局處應立即展開調查並輔導業者立案。（圖／靖娟基金會提供）
▲靖娟基金會執行長林月琴表示，許多親子類網紅的行為，在法律上很難實際限制。（圖／靖娟基金會提供）
對於親子類網紅賺取流量、接業配，林月琴認為，網紅經營事業贏得目光，會為他感到高興，但公眾人物有社會責任，他們的價值觀、行為會引起青少年模仿，更要謹言慎行，之前許多藝人不婚生子、先有後婚，造成下一代仿效，但要具體指出他們與兒少行為的因果關係，卻是十分困難，父母幫小孩子經營頻道、拍攝影片記錄生活，也很難認定他們是「童工」；像7寶媽懷孕爬山，可能還有很多孕媽咪覺得很酷，很崇拜，才會有這麼多流量 。

林月琴指出，目前兒少法律規範的行為限於「兒童虐待」、「少年犯罪」、「父母爭取撫養親權」、「育幼院兒童」等人物不得洩漏足以識別的個資，或是有妨礙兒少身心的具體行為，才有法條可以限制，主管部門包括管理廣播電視節目的國家通訊傳播委員會NCC、由衛生福利部等政府部門成立的民間機構「「iWIN網路內容防護機構」，數位發展部並未插手，7寶媽要帶小孩登山、練習滑雪這類影片，若無實際虐待行為，其實無法可管，檢舉影片也很難生效，想要改善現狀，就要凝聚學者、社會共識訂定法律，才會有實際約束力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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