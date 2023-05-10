2023世界愛笑日民眾齊聚笑翻全場！　用「笑」釋放壓力、對抗老化

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發明愛笑瑜伽的卡塔利亞醫師也稱讚，台灣多年以公益性質推廣愛笑瑜伽的豐碩成果傲視其他國家。疫情三年後，今年全球世界愛笑日相關慶祝活動，台灣規模最大也是另類台灣之光。
什麼是愛笑瑜珈？ 「笑」對身體有哪些好處？愛笑瑜伽由印度卡塔利亞醫師（Dr. Manda Kataria）創立，是一種結合瑜伽式呼吸（Pranayama）的新興減壓運動，配合大笑運動，可為身體及腦部帶來更多活氧，幫助延緩失智、對抗老化。
身為國內運動醫學名醫的台灣愛笑瑜伽協會理事長林頌凱也表示，笑能刺激多巴胺、血清素分泌，可以讓身體處於愉悅狀態，讓身體自然放鬆，釋放壓力，尤其現在高齡化社會到來，透過「愛笑瑜伽」這項男女老少皆適宜的樂活運動，不管是老幼或青銀世代，都能一同透過歡笑得到健康。
世界愛笑日2大亮點 解封後看見口罩下的笑容今年世界愛笑日首次推出「大笑比賽」，公開徵選民眾「發自內心喜樂笑聲」的短影片。共有上千件作品，從一歲半的小嬰兒到高齡99歲的老奶奶，都展現出各自的笑容。目前所有參賽影片都已上傳到世界愛笑日官方YouTube供民眾欣賞。
本屆世界愛笑日輪值主辦單位-新北市愛笑瑜伽協會理事長王淑芳表示，感謝全國各地的朋友為活動注入滿滿的活力、創意，讓更多人知道大笑不再是那麽遙不可及，而台灣口罩解封，大笑比賽也正好提醒大家該重新鍛鍊「臉部笑肌」。
2023世界愛笑日另一亮點「愛笑大遊行」，今年也齊聚了18支來自全台各地的「笑友」隊，各個以精心亮眼的裝扮、大笑口號及充滿創意的肢體動作，接受王滿嬌、唐從聖及評審團的校閱和評分。
王淑芳表示，現代人因工作繁忙、生活步調緊張，難免會有壓力與負面情緒，長久累積下，對於身體健康往往也造成影響，加上過去三年COVID-19疫情造成人際疏離、恐慌，社會急需歡樂愉悅的氣氛與正能量，希望能帶領大家儘早回歸日常，看見摘下口罩後的笑容。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57737
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