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IU衰捲抄襲風波！遭人衝警局提告「6名曲剽竊」　公司氣炸回應了

▲IU遭到民眾衝警局檢舉，其6首經典歌曲都有剽竊的嫌疑，對此，IU的經紀公司也緊急發出聲明，嚴厲譴責類似行為，並強調會對有心人士進行提告。（圖／翻攝@dlwlrma IG）
▲IU遭到民眾衝警局檢舉，其6首經典歌曲都有剽竊的嫌疑，對此，IU的經紀公司也緊急發出聲明，嚴厲譴責類似行為，並強調會對有心人士進行提告。（圖／翻攝@dlwlrma IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

南韓女星「國民妹妹」IU（李知恩），近期才剛拿到《百想藝術大賞》女人氣王的她，目前正在到處宣傳新電影《Dream》，事業再攀高峰，怎料人紅是非多，近期就有民眾報案，並檢舉IU的6首經典歌曲，包含《好日子》在內，涉嫌抄襲剽竊，引發網路熱議。對此，經紀公司也發出聲明，嚴厲譴責此事。

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據韓國媒體《每日經濟》報導，一名普通人A認為IU的6首歌曲，《The Red Shoes》、《好日子》、《BBIBBI》、《Pitiful》、《Boo》、《Celebrity》，有涉嫌違法著作權法，並於8日到首爾江南警察局報案，對IU進行提告。

提告內容聲稱，6首歌曲中無論旋律、節奏、和絃等方面，都和原作有許多相似的情況，並特別強調《The Red Shoes》和《好日子》，「一般人聽起來都會覺得十分相似。」此外，該名普通人A更指出，即便多次提出「剽竊嫌疑」，但IU依舊沒有做出任何解釋，反而還對網路上所有質疑她抄襲、違反著作權的相關文章要求刪除。

對此，IU所屬的經紀公司「EDAM」10日發布聲明回應，各大網路社群平台早在數個月前就出現各種針對IU的不實指控，以及毫無根據的文章，目前都已經蒐證提告，至於這次被民眾檢舉的事件，公司還在了解中，也對不斷攻擊IU的有心人士強烈譴責，未來將不再善待或坐視不管，而是改採強力的法律行動。


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