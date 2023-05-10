俄勝利日閱兵成諷刺對比　外媒：蒲亭想秀肌肉卻突顯沒勝利可慶祝

我是廣告 請繼續往下閱讀
《CNN》報導分析，蒲亭的談話反映出他長期以來的價值觀，那就是烏克蘭並非「合法國家」，只是西方國家的「附庸國」。而這樣的信念，也說明了為什麼蒲亭會發動這場戰爭。
而在同一天，歐盟執委會主席范德萊恩（Ursula von der Leyen）出訪基輔，承諾歐洲將會繼續支持烏克蘭。范德萊恩重申，烏克蘭正在捍衛歐洲人珍視的民主、自由，而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則強調俄羅斯希望在5月9日之前取得一些重大進展，像是攻克巴赫姆特，但俄軍沒能做到這點。俄軍在戰場上的黯淡表現，與「勝利日」閱兵成為一個諷刺的對比。
《半島電視台》的專欄也分析，每年5月9日的勝利日閱兵，除了要彰顯俄羅斯國力強勢不可被戰勝，更會藉著重提當年打敗納粹的歷史，來強調俄羅斯站在正義的一方。但在今年，俄羅斯「不可戰勝」與「正義」的旗幟同時被打破，莫斯科曾宣稱開戰後，3天就可拿下基輔，但結果是戰爭持續了440天，而俄羅斯仍無法攻下巴赫姆特，更別說基輔。
不僅如此，隨著克里姆林宮遭到無人機夜襲，俄羅斯的領土安全似乎也受到質疑，有些地區的勝利日遊行因此取消，理由是擔心遭到烏克蘭攻擊。
蒲亭雖然把這次戰爭與當年俄羅斯對抗納粹聯結在一起，但事實是俄羅斯民眾也對這場戰爭沒有熱情，這從莫斯科數次更改徵兵法便可明確得知。而在同時，烏克蘭強調自己才是對抗極權法西斯的一方，把俄羅斯的入侵比喻為新納粹，許多歐盟國家，尤其是當年受到納粹荼毒的國家，像是波蘭、捷克等等，顯然更支持烏克蘭的版本。
《半島電視台》的專欄最終分析，蒲亭現在把賭注押在西方國家不會長期支持烏克蘭，但隨著戰爭持續，俄羅斯民眾對蒲亭的支持也在下降，蒲亭統治的合法性逐漸受到質疑。這次黯淡的勝利日閱兵就是一個例子，當俄羅斯不再無法戰勝，而對抗納粹的敘事正義也被烏克蘭搶走詮釋權，蒲亭的強人獨裁還能維持多久？