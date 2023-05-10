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中國反間諜法升級　台商：多多少少有些心理壓力

▲中國修《反間諜法》，外界認為是中共官方加大對台恫嚇力道，迫害異議份子的手段。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國修《反間諜法》，外界認為是中共官方加大對台恫嚇力道，迫害異議份子的手段。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者李雅雯台北10日電）中國人大常委會日前通過修正「反間諜法」，擴大間諜行為定義。台商說，過去在中台商被限制出境或調查，原因多和稅務有關，現在恐動輒被扣「國安」帽子，多少有些心理壓力。

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中國執行反間諜法，多家外企被以相關理由調查。商業諮詢公司凱盛融英（Capvision）為最近一個被調查對象，由於「不認真履行反間諜安全防範責任和義務」，上海、北京、蘇州與深圳辦事處被搜查。

一名熟悉兩岸出口貿易台商10日在台灣接受中央社採訪表示，過去在中國的台商遇到不允許出境、帳戶被凍結等問題，大多和稅務有關，這個其實解決處理一下也就過去了。「反間諜法」看起來則擴大到很多層面。

「多多少少還是有些心理壓力啊」。他說，在中國做生意，想法很簡單，就是只管經貿、不管政治，生意人不涉及政治；不過看到外資、外商一些情形，多少仍是構成心理壓力。

他指出，美中貿易戰後，很多廠商遷廠布局越南等東南亞國家，中國防疫、國安等相關作為，又再嚇跑了一批外資、台商；其實去中國做生意前都有所認知，不要把台灣「罵政治」那套帶過去，若仍要在中國經商，錢也一時間難以匯出，順應當地民情，不要涉及政治，這才是好的做法。

怡伸律師事務所所長陳怡伸對中央社分析，這波反間諜法修正，對於外資、外企等外國人有政治宣告意義，羅織國安罪名對象擴大，示警「維穩優先」、「不要企圖顛覆政權」；這次把「網路攻擊」等行為也界定為間諜行為，算是與時俱進網路戰環境。

他說，反間諜法過去多是針對海外留學生、異議人士等，也有過外國企業員工案例，目的是「人質外交」、「以商逼政」，以此要求外國政府讓步中國，達到中國所想要的外交目的；反間諜法修正升級，對外國人在中國的人身安全是更加沒有保障。

陳怡伸認為，由於中國政治風險太高，加上美中貿易戰、低廉工資紅利消失等，外資、外企持續出走，現在再有反間諜法擴大升級，將讓外資、外企愈加卻步，這恐讓中國經濟狀況雪上加霜。

「政治很難完全切割經濟的」，陳怡伸說，中國領導人習近平上任後，持續加緊國內控制，維穩為其第一要務；在中國凡事政治掛帥情況下，很難完全切割政治和經濟，每個政治決定、政策都會對經濟造成影響。

他建議，中國目前的政經條件不是一個好的投資環境，許多環節都是風險，廠商可以轉移基地還是盡量趕快走，大廠都在走了，中小企業不要做最後被坑殺又走不掉的那一個。（編輯：邱國強）1120510

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