4月總人口數「2334萬7374人」！新生兒跌破萬人

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新生兒部分，4月出生數為9643人，折合年粗出生率為千分之5.03，較去年同期減少1579人、較3月減少2863人。就縣市別言，粗出生率最高為彰化縣千分之7.14，其次為桃園市千分之6.72，再其次為新竹縣千分之6.62。
4月死亡數為1萬5572人，折合年粗死亡率為千分之8.12，較去年同期增加917人，較3月減少5000人。
攸關社會增加的遷入遷出人口部分，4月遷入人口數為8萬4312人，較去年同期增加31人，較3月減少3萬5098人；遷出人口數為6萬3938人，較去年同期減少7萬886人，較3月減少2萬8027人，淨遷入人口數為2萬374人。
出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣4月人口自然增加為負5929人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，4月為2萬374人；整體計算自然增加與社會增加後，總人口增加1萬4445人。
另外，4月結婚對數合計6600對，其中不同性別6400對，相同性別200對，折合年粗結婚率為千分之3.44；4月離婚對數為3905對，其中不同性別3866對，相同性別39對，折合年粗離婚率為千分之2.04。（編輯：黃國倫）1120510