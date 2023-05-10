特企／髮梳玩轉時尚！「黃金梳」貴金屬24K鍍金打造

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在第二次世界大戰期間，當年的同芳毛刷以製造戰略物資起家，如今運用相同的匠人精神與技術，提供200多個品牌、44個國家，月生產量約200萬支髮梳！基於這些文化傳承與髮梳經驗，所打造「潘朵拉的美妝盒」，成功在台灣提供最新穎時尚的髮梳產品，品牌曾榮獲義大利設計大獎、A’Design, Lavie 雜誌百大設計、中小企業磐石獎及許多商業獎項。
潘朵拉的美妝盒今年參與時尚大師潘怡良在臺北時裝週的活動，出席貴賓們紛紛收到的「黃金梳」，都非常喜歡因為不僅可以用來平常梳理秀髮，也是一把很好的按摩梳，品牌特別使用貴金屬24k鍍金製造，Dennis說，髮梳就像哈利波特魔法仗，能變化出多樣的時尚造型，而頭髮為人的第二張臉，對於時尚造型更是不可或缺的角色，這次也將黃金梳加入後台模特造型使用，本次活動後台造型大師鄭俊賢老師也表示，「黃金梳是非常適合在做髮型前按摩舒緩頭皮的，能夠在繁重的造型前帶給頭皮最好的呵護。」
談到和潘怡良老師合作的感想，Dennis表示，「能被時尚界大師潘怡良所邀約，是莫大榮幸！多年來，梳子一直是時尚的必備工具，但鮮少人會將髮梳與時尚進行連結。這次能與潘老師合作。 希望我們能為時尚人提供優質的時尚工具，從此將髮梳與時尚結合在一起！」
潘朵拉每年都會推出新產品，Dennis透露，今年下半年將推出一款結合日系傳統及時尚風格的髮梳。日本髮梳發展歷史相當久遠，對於產品相當講究細緻的做工，這次特別將日本最精緻的髮梳工藝帶回台灣,，請大家拭目以待。