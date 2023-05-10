特企／潘怡良初遇中醫美顏品牌　看見「針」正美學實力

特企／髮梳玩轉時尚！「黃金梳」貴金屬24K鍍金打造

▲「黃金梳」是擁有70年的髮梳製造背景「潘朵拉的美妝盒」，以時尚貴金屬24k鍍金製造！(圖/品牌提供)
▲「黃金梳」是擁有70年的髮梳製造背景「潘朵拉的美妝盒」，以時尚貴金屬24k鍍金製造！(圖/品牌提供)

本報訊

在2023臺北時裝周上有一亮點「黃金梳」，原來是擁有70年的髮梳製造背景「潘朵拉的美妝盒」以時尚貴金屬24k鍍金製造！潘朵拉的美妝盒是母公司同芳毛刷公司為台灣人所打造的品牌，產品專門為歐美各國進行設計製造，但有感於最時尚的梳子出自於台灣的設計團隊，因此創辦人Dennis創立潘朵拉的美妝盒，將產品帶回台灣，讓台灣人也能使用到自己設計梳子。

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每個人的髮型多樣化，而潘朵拉的美妝盒，產品最大的特色是「多變性」，提供多功能性髮梳，不論髮型、髮質，安全性、材質用料都受到把關，每個人都可以找到一支符合自己需求的梳子。髮梳更是有國際設計師的參與，包含好萊屋巨星的造型師，國內外知名時尚造型師，甚至也有德國設計雙B跑車的產品設計師！超過70年的團隊，長期以來為不同地區人種打造不同的梳子，好比白人頭髮細軟、 黑人頭髮捲而硬、中東人常披頭巾，每種人種對於髮梳的需求各有不同，透過不同專長的設計師們提供資訊，再經由潘朵拉的設計研發團隊製造。

在第二次世界大戰期間，當年的同芳毛刷以製造戰略物資起家，如今運用相同的匠人精神與技術，提供200多個品牌、44個國家，月生產量約200萬支髮梳！基於這些文化傳承與髮梳經驗，所打造「潘朵拉的美妝盒」，成功在台灣提供最新穎時尚的髮梳產品，品牌曾榮獲義大利設計大獎、A’Design, Lavie 雜誌百大設計、中小企業磐石獎及許多商業獎項。

潘朵拉的美妝盒今年參與時尚大師潘怡良在臺北時裝週的活動，出席貴賓們紛紛收到的「黃金梳」，都非常喜歡因為不僅可以用來平常梳理秀髮，也是一把很好的按摩梳，品牌特別使用貴金屬24k鍍金製造，Dennis說，髮梳就像哈利波特魔法仗，能變化出多樣的時尚造型，而頭髮為人的第二張臉，對於時尚造型更是不可或缺的角色，這次也將黃金梳加入後台模特造型使用，本次活動後台造型大師鄭俊賢老師也表示，「黃金梳是非常適合在做髮型前按摩舒緩頭皮的，能夠在繁重的造型前帶給頭皮最好的呵護。」

談到和潘怡良老師合作的感想，Dennis表示，「能被時尚界大師潘怡良所邀約，是莫大榮幸！多年來，梳子一直是時尚的必備工具，但鮮少人會將髮梳與時尚進行連結。這次能與潘老師合作。 希望我們能為時尚人提供優質的時尚工具，從此將髮梳與時尚結合在一起！」

潘朵拉每年都會推出新產品，Dennis透露，今年下半年將推出一款結合日系傳統及時尚風格的髮梳。日本髮梳發展歷史相當久遠，對於產品相當講究細緻的做工，這次特別將日本最精緻的髮梳工藝帶回台灣,，請大家拭目以待。

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