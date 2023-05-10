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包機獨飛「台北-花卷」重啟航線！日本派一排岩手吉祥物迎接超萌

▲雄獅旅遊集團旗下子公司「旅天下」，獨家攜手台灣虎航今（10）日正式重啟航線「台北－花卷」包機獨飛，首航旅客一抵達花卷機場便整排岩手吉祥物迎接超萌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雄獅旅遊集團旗下子公司「旅天下」，獨家攜手台灣虎航今（10）日正式重啟航線「台北－花卷」包機獨飛，首航旅客一抵達花卷機場便整排岩手吉祥物迎接超萌。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/日本報導

雄獅旅遊集團旗下子公司「旅天下」，獨家攜手台灣虎航今（10）日正式重啟航線「台北－花卷」包機獨飛，首航旅客一抵達花卷機場便受到夾道歡迎，並送上一份岩手縣特色伴手禮，包括和菓子、南部型染杯墊等。

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岩手縣知事達增拓也表示，花卷機場明年2月將迎接開航60周年，在此刻迎接「『台北－花卷』」時隔3年2個月再次重啟航線，他特別以中文說「我很高興，非常高興」。分享岩手縣盛岡市在今年1月美國《紐約時報》發表的「2023年最值得去的52個地方」中，是繼英國首都倫敦之後，第二個被介紹的地方，受評為「可步行遊覽的寶石級景點」。

▲岩手縣政府相當重視包機獨飛「台北-花卷」重啟航線，記者會上派出吉祥物迎接歡迎首航旅客。（圖／記者蕭涵云攝）
▲岩手縣政府相當重視包機獨飛「台北-花卷」重啟航線，記者會上派出吉祥物迎接歡迎首航旅客。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「台北-花卷」重啟航線首飛，一出機艙就看見航廈頂樓有整排的人員舉牌「台灣」迎接。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「台北-花卷」重啟航線首飛，一出機艙就看見航廈頂樓有整排的人員舉牌「台灣」迎接。（圖／記者蕭涵云攝）
台灣虎航董事長陳漢銘表示，「台灣虎航2018年開航到花卷，是當時第一家飛進花卷，更是至今獨飛此航線的業者」。今天到訪更開心，是他在去年十月，台日雙邊開境後，此為第一次從台灣入境日本零檢疫，就位於花捲機場，認為「今天的復飛別具意義」。

《NOWnews今日新聞》直擊「台北-花卷」重啟首航，一出機艙就看見航廈頂樓有整排的人員舉牌迎接，而日方也安排了大批吉祥物熱情迎接，重啟航線紀念典禮上，更吸引日本大批媒體包括岩手朝日テレビ電視台、岩手テレビ、IBC岩手放送等新聞單位採訪。

▲日本派一排岩手吉祥物迎接超萌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日本派一排岩手吉祥物迎接超萌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲飛機抵達之後，花卷機場更有灑水儀式。（圖／記者蕭涵云攝）
▲飛機抵達之後，花卷機場更有灑水儀式。（圖／記者蕭涵云攝）

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