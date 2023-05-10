BNT郵件、衛福部文件自證「綠挺獨擋疫苗」　藍批執政失格應謝罪

我是廣告 請繼續往下閱讀
林家興表示，比簽約名義更關鍵的問題，在於當初洽購國際疫苗時，民進黨政府與防疫指揮中心千方百計試圖繞過BNT合法的區域代理商。在2021年1月前後，民進黨政府聲稱直接與德國BNT原廠洽談交易，但這是違反國際商業規範，也違反代理商應有的法律權益，最後使得BNT採購疫苗之事石沉大海，但衛福部今天出示的文件證明，其實是可以用「the Republic of China (Taiwan)」來洽談的，為何之後6月會破局？
林家興指出，從2021年6月BNT大股東致郭台銘的信可看出，民進黨政府後續之所以買不到BNT疫苗，其中一個主因就是因為堅持要求在協議公告中放上「獨立的台灣政府」（INDEPENDENT Government of Taiwan），然而為何1月可時以用「the Republic of China (Taiwan）」，6月時又堅持要在協議公告上放「（INDEPENDENT Government of Taiwan）」？
林家興質疑，是否當時指揮中心已經因為「某種原因」不急著買BNT了，才以此為理由阻擋？民進黨政府寧可不顧台灣人民的性命，讓台灣人民沒有足夠的國際認證疫苗可打，差點被逼施打未經國際三期試驗認證通過的高端疫苗，把全民當成白老鼠，自己的政治利益擺在人民的性命之前，民進黨根本是執政失格。
林家興提醒，當時代理商還有透過台灣東洋公司與衛福部洽談，原本商討流程順利，但中途疑似還有「某民進黨立委」找來香港雅各臣公司意圖「攔胡」搶食疫苗商業利益，最後整起交易不了了之，衛福部還是得回頭找BNT談，但在2021年6月前後，大家都記得當時的陳時中指揮官、民進黨政治人物是如何千方百計抹黑、污衊BNT，說那是「中共疫苗」、「大陸代工」、「香港人過期不要的」，甚至把問題推給中國大陸，說是中共當局矮化我方，我們才買不到疫苗，根本是刻意甩鍋兼激起兩岸的對立與衝突。