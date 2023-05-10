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接棒《原子少年》！徐若瑄攜手黃子佼打造《未來少女》

▲徐若瑄將攜手黃子佼打造《未來少女》。（圖／索尼提供）
▲徐若瑄將攜手黃子佼打造《未來少女》。（圖／索尼提供）

記者侯家瑜/綜合報導

由製作人詹仁雄打造的選秀節目《原子少年》，成功為台灣娛樂圈注入新能量，各具實力的少年們紛紛出道，發行作品也霸佔各大串流平台排行榜。而繼《原子少年》後，備受矚目的女團養成節目《未來少女》也即將於6月初開錄，確認由黃子佼與徐若瑄分別擔綱節目重要角色「少女主理人」與「少女製作人」。

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▲選秀節目《未來少女》將開錄，年紀最小僅13歲。（圖／記者葉政勳攝）
▲選秀節目《未來少女》即將開錄。（圖／記者葉政勳攝）
黃子佼回憶道：「從詹哥還是『小詹』的時候就合作節目。」中間多年未合作，這次收到詹仁雄的邀請十分期待，加上有堅強的製作團隊，絕對會盡力用畢生的觀察與所學提供未來造星的建議，最大的期望，是節目中的少女們能夠為台灣演藝圈，銜接在日團與韓團輩出後失落的那一塊。」

▲《未來少女》黃子佼睽違已久，再次和詹仁雄合作。（圖／大鵬傳播提供）
▲《未來少女》黃子佼睽違已久，再次和詹仁雄合作。（圖／大鵬傳播提供）
被問到受邀擔任「少女製作人」有什麼想法？徐若瑄分享，自己的演藝生涯也是從選拔賽開啟，之後也組成了少女團體「少女隊」，與《未來少女》有很大的連結，她說：「我是很適合的人選！覺得一定要接下這個任務，除了很多經驗的分享，能陪伴著她們追夢，走這一小段路，覺得很開心很榮幸。」同時也替少女們感到開心，「台灣能有這樣好的音樂大節目平台，讓更多人看見她們的努力和認識她們，期待看見在大舞台上閃閃發光的少女們！」

徐若瑄強調有強烈的個人特色很重要，「現在的團體越來越多，音樂也是多元的發展，觀眾選擇太多、競爭很激烈。能夠被觀眾記住變得是非常重要的事。」黃子佼則期待除了有才華與個性，也可以看到少女們具備肯吃苦、不著急的性格：「時代在變，不太能用以前的標準來看待。」他強調：「有一些人格上的特質是不能變的！」

節目除了請來專業「少女主理人」與「少女製作人」，參賽的少女們實力也不容小覷。在目前公開的節目宣傳片與少女cover影片中已經可以看到許多出色的面孔，其中外型亮麗的毓璇在TIK TOK 已有100多萬粉絲、曾在韓國以Cherry Bullet出道的粼粼是繼TWICE周子瑜後第二位在韓國出道的台灣人，更有來自日本的AKB TeamTP正式生藤井麻由。除了日籍選手，還有來自韓國、印尼、蒙古等地的少女，國際化的選手背景提升了競爭規模。

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