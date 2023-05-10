接棒《原子少年》！徐若瑄攜手黃子佼打造《未來少女》

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被問到受邀擔任「少女製作人」有什麼想法？徐若瑄分享，自己的演藝生涯也是從選拔賽開啟，之後也組成了少女團體「少女隊」，與《未來少女》有很大的連結，她說：「我是很適合的人選！覺得一定要接下這個任務，除了很多經驗的分享，能陪伴著她們追夢，走這一小段路，覺得很開心很榮幸。」同時也替少女們感到開心，「台灣能有這樣好的音樂大節目平台，讓更多人看見她們的努力和認識她們，期待看見在大舞台上閃閃發光的少女們！」
徐若瑄強調有強烈的個人特色很重要，「現在的團體越來越多，音樂也是多元的發展，觀眾選擇太多、競爭很激烈。能夠被觀眾記住變得是非常重要的事。」黃子佼則期待除了有才華與個性，也可以看到少女們具備肯吃苦、不著急的性格：「時代在變，不太能用以前的標準來看待。」他強調：「有一些人格上的特質是不能變的！」
節目除了請來專業「少女主理人」與「少女製作人」，參賽的少女們實力也不容小覷。在目前公開的節目宣傳片與少女cover影片中已經可以看到許多出色的面孔，其中外型亮麗的毓璇在TIK TOK 已有100多萬粉絲、曾在韓國以Cherry Bullet出道的粼粼是繼TWICE周子瑜後第二位在韓國出道的台灣人，更有來自日本的AKB TeamTP正式生藤井麻由。除了日籍選手，還有來自韓國、印尼、蒙古等地的少女，國際化的選手背景提升了競爭規模。