陳妍希提離婚婆婆氣到住院 《甜蜜》渣男厚臉皮吞房產
陳妍希主演的陸劇《溫暖的，甜蜜的》聚焦年過30歲女性所面臨的婚姻課題，劇中她為了給未婚夫面子，對婆婆謊稱自己辛苦存款購入的公寓是未婚夫出錢買下，還答應在房屋權狀上寫上未婚夫名字。不料傳統又強勢的準婆婆屢次為難她，不顧她工作忙碌，把所有家事都丟給她，還為了省錢，堅持婚禮要簡單舉行，媽寶未婚夫卻一味逃避婆媳問題，讓她開始質疑這段婚姻能否幸福，初戀男友的出現，使她內心劇烈動搖，婚禮一結束，她立刻提出離婚要求。
記者羅凌筠/綜合報導
陳妍希新劇情節超精彩，戲裡她的未婚夫翻臉不認人，偷偷燒掉房產全歸她的承諾書，要求擁有一半的產權，讓她錯愕不已，好姐妹得知後決定為她出氣，拿著渣男未婚夫的婚內出軌照當交換條件，霸氣地替陳妍希拿回屬於自己的房子，更讓她的婆婆氣到住院，之後，兩個閨密決定住在一起，迎接不同以往的人生。而劇中勇於斬斷婚姻的陳妍希認為，想擁有理想的婚姻，夫妻之間的溝通對話很重要，時刻希望對方開心，就是一段健康的感情。
該劇是陳妍希在2016年拍完《北上廣依然相信愛情》後，相隔7年再拍陸劇的作品，她微博上發文寫道，「這些年居然是演戲外的工作做得比較多，齊家宜（角色名）上線了，再一次相遇，我想我還是最喜歡演戲。」她的老公陳曉也轉發她的微博留言回應：「贊同！我也覺得妳最適合拍戲，做最喜歡的事情，做最好的齊家宜。」以行動支持老婆的新劇。