日外相證實北約將設辦事處　稱俄烏戰爭危及穩定

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林芳正今天告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們已開始討論，但細節都還沒敲定。」
林芳正特別舉例說，俄羅斯去年全面入侵烏克蘭，這是一個影響超越歐洲邊界、迫使日本重新思考區域安全的事件。
他表示：「我們之所以會商談這件事，原因在於俄羅斯侵略烏克蘭後，全球已變得更不穩定。」
「東歐發生的事不只是東歐的問題，也會直接影響太平洋這邊的局勢。這就是為何位處東亞的我國跟北約的合作變得日益重要。」
林芳正說，日本並非北約成員國，但最新舉措可傳達一項訊息：北約正與其亞太區域夥伴維持穩定關係。
北約在烏克蘭和奧地利維也納（Vienna）等地皆已開設類似的聯絡辦事處。日經亞洲上週報導，北約可透過日本辦事處，與南韓、澳洲、紐西蘭等安全盟友討論地緣政治挑戰、新興與破壞式技術、網路威脅等議題。
北約在東京開設辦事處可說意義深遠。由於當前烏克蘭戰爭和亞洲內部分歧加深，已促使日韓等國家更親近西方夥伴，並組成聯合陣線，以對抗北韓、中國等近鄰構成的威脅。
中國先前已警告北約不要把觸角伸進亞洲，或是讓區域內出現類似北約的集團。北約擬開設日本辦事處的消息已引來中國憤怒回應。
林芳正今天則告訴CNN，此舉無意傳達訊息「給任何特定國家」。但他也說，亞洲安全環境變得「愈來愈嚴峻且複雜」，並強調中國是「我們的最大挑戰」。
林芳正也提到日本鄰國俄羅斯以及北韓核試的威脅。數個月來，觀察人士不斷警告，北韓的核試場所已重啟活動。
林芳正淡化了北約開設辦事處可能使緊張情勢惡化的疑慮，表示他「不覺得是這樣」。
日本自二戰後的1947年起實施「和平憲法」。林芳正主張，設立辦事處也符合憲法規定。
他強調：「我們無意冒犯任何人，而是要捍衛自己免受任何形式的干預、顧慮，以及某些情況下的威脅。」（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1120510