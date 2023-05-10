通膨怪獸吃薪資！今年前三月實質總薪資7年來首見負成長
行政院主計總處今（10）日指出，3月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬5432元，月增0.83%，年增2.40%。今年前三月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬5286元，較上年同期成長2.36％，但因通膨率達2.6％，剔除物價因素後，實質總薪資衰退0.23％，是自2017年以來，首次出現衰退。
記者鄭妤安／台北報導
主計總處今日發布3月受僱員工薪資調查狀況，據統計，3月全體受僱員工（含本國籍、外國籍的全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為 4萬5432元，月增0.83%，年增2.40%；獎金及加班費等非經常性薪資6634元，合計後總薪資平均為5萬2066元，年增1.42%；其中部分工時員工經常性時薪201 元，月減0.99%，年增 1.01%。
全體受僱員工薪資為各行業、職業的平均結果，3月出版影音製作傳播及資通訊服務業、金融及保險業經常性薪資為6萬5589元、6萬5497元相對較高，製造業4萬3178元，其中電子零組件製造業5萬3256元；而住宿及餐飲業3萬4438元、其他服務業（含美容美髮按摩等）3萬5212 元則相對較低。
今年前三月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬5286元，較上年同期成長2.36％，但因通膨率達2.6％，經物價平減後，實質總薪資反而衰退0.23％，是自2017年以來，首次出現衰退的情形。