吊臂貫穿台中捷運！砸毀力道「至少1000公斤」：可把車廂攔腰折斷
台中捷運發生重大事故！今（10）因興富發建案「文心愛悅」的工程吊車吊臂脫落，插入正在行駛的捷運車廂，導致目前至少有8人受傷，1人當場死亡，事件引發各界熱議和批評，對此物理補教名師張鎮麟表示，在考量物體重量、重力加速度等條件後，吊臂墜落的力道至少1000公斤跑不掉，若是直擊台中捷運車頂，列車肯定會被一分為二，一般人被直擊的存活率也幾乎是0，呼籲政府一定要對建商做最重的懲處，發生這樣的工安意外「太扯了」。
記者張志浩/綜合報導
台中捷運遭吊臂砸中的時間點約是中午時間，據中央氣象局資料顯示，西屯區中午的方向為東北風，風速僅有1級，因此吊臂脫落與天氣並無關聯。物理名師張鎮麟則提及，吊臂從32層樓的高度降落，其力道一定是1000公斤以上，此次台中捷運主要是側邊被擊中後，吊臂直接貫穿，若吊臂直接砸向車頂，捷運車廂肯定會被攔腰折斷。
張鎮麟說明，一般成人能承受的重量大約是自身體重的3至7倍，以平均體重60公斤來說，7倍也才420公斤，就算體重破百，也幾乎難以承受1000公斤的重量從上方直擊，被砸中就是當場身亡，且更致命的是，鋼筋並不具有平整的表面，而是有各種尖銳物突出的物體，致死率大大提升。
針對台中捷運事件，結構技師拱祥生則強調，吊臂脫落的意外發生機率真的相當低，雖然實際釀災原因還有待觀察，但初步可以看出，營造廠、甚至是工地主任對所謂的「假設工程」項目的檢查和更換不足，期盼這次事件後能從中央主管機關開始由上而下盤整台灣的工程文化，才能避免類似悲劇發生。