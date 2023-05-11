中捷遭建案吊臂撞上釀死傷！賴香伶籲：對興富發建設加重處分
台中捷運昨（10日）天中午發生在豐樂公園站附近的興富發建案施工吊車吊臂意外倒塌，直接插入捷運車廂事件，造成8人受傷送醫，另有1人已宣告死亡，被證實是52歲靜宜大學法律系助理教授林淑雅，亦是總統府轉型正義委員會委員。民眾黨立委賴香伶呼籲，中區勞動檢查處務必盡速調查肇事的原因，並對興富發建設加重處分。
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賴香伶引述媒體報導指該建案為興富發建設公司起造，細究其過往的工安事件頻傳且遍及全台，多次被相關領域專家點名是「工安事件大戶」，從高雄「博愛香榭」、桃園「潤隆國家大院」，今天台中南屯區「文心愛悅」的災害情況令人怵目驚心，中區勞動檢查處應盡速調查，邀請專家來鑑定事故原因，這種塔式吊臂斷裂、掉落情形並不常見、拆裝的操作程序都有一定的規範，是否有操作過程的失誤要盡速釐清。
賴香伶表示，台中市府都發局已勒令停工，並針對起造人興富發建設、承造人齊裕營造公司、監造人大容聯合建築師事務所開罰27萬，但興富發企業的建案一再出事，此次的傷亡事件是重大案件，應予加重處分，中市府也應要求建商負起賠償損失的最大工安責任，莫讓這種慘劇不斷發生。
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