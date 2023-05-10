花公帑教抖音當中共好幫手？侯友宜：按照中央規定怎麼訂就怎麼做
新北市長侯友宜今（10）日到市議會備詢，民進黨新北市議員顏蔚慈質疑市府對中共的威脅完全不設防，不只花百萬採購簡體字教材、讓有監控疑慮的中製機器巡迴各級學校、監控市民行車，甚至還花費公帑教抖音，質疑將中央規定拋腦後，當中共的好幫手。對此，侯友宜表示，中央怎麼訂就按規定怎麼做，一定嚴肅面對抖音這個問題，不准用就是不准用。
記者吳嘉億／新北報導
顏蔚慈提到，近年中共祭出「國家情報法」、「數據安全法」，禁止抖音母公司出售演算法，要求抖音提供大量包括照片、指紋及聲紋等隱私數據，北京當局更被證實透過抖音監視美國記者；但從市府資料中可發現，2019年新北創意坊遭到中資入侵、2020年新北市反毒影片競賽要求學生下載抖音跟註冊帳號、2021至2023年區間測速採購中國貨，今年3月還被爆出環教使用簡體教材，質疑市府對資安問題沒有掌握，屢屢傳出中共入侵問題。
顏蔚慈說明，上個月青年局在市府青職基地辦理「自媒體引流」課程，請來號稱「Tiktok金牌」的創作者，居然全程宣傳抖音、教大家製作抖音影片，還揭露侯友宜在選舉期間還與外甥藝人納豆合拍抖音影片，批評侯市府花公帑買器材、教抖音，根本是門戶大開，中資不設防、採購不設防、資安不設防。
青年局長邱兆梅於課程則回應這是業者課程，說明業者認為近年來社群引流趨勢是抖音，才會分享；侯友宜則是強調，就是按照中央政策、按照相關規定，中央怎麼訂就怎麼做。
稍後青年局也發布新聞稿回應，指出短影音行銷實為當代不可忽視之創業者行銷工具，講師在課程中以簡報呈現，實例解說如何製作短影音，並非外界誤傳之運用市府公帑教抖音，強調日後將更加注意文字表達，避免造成誤解。