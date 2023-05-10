吊車貫穿中捷釀1死8傷！ 時力質疑：興富發事故頻傳藍綠不敢管

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余佳蒨指出，興富發建設出現工安漏洞早就不是第一次，從2018年盧秀燕市長上任以來，興富發在台中就發生了至少6起重大工安意外，包含工人墜落、物體崩塌、建案大火等事故，造成至少4死8傷的不幸悲劇。對於這樣劣跡斑斑的建商，竟然還能若無其事繼續蓋房子，台中市府究竟是不想管、還是不敢管？
余佳蒨表示，時代力量台中市議員吳佩芸去年曾揭露，興富發仗勢與國民黨、民進黨政商關係良好，包含獨立董事洪璽曜是現任國民黨立法委員洪孟楷的父親、獨立董事陳大鈞為蔡其昌副院長的辦公室主任。難怪每當事故發生，台中市政府總是重重拿起、輕輕放下。
余佳蒨指出，台中市府持續放任藍綠官商利益勾結，就是默許惡質建商一再忽視基層的勞工生命安全，任由工安事故一次次發生。時代力量強力要求台中市政府，應以最嚴格的標準全面稽查興富發旗下所有建案工地；除此之外，對於台中市內所有工程，加強工安抽查，並緊盯改善進度，預防下一起奪命工安再次上演。
余佳蒨強調，從新竹縣天坑吞特斯拉到台中吊臂砸捷運事故，面對地方政府擺爛不作為，作為中央主管機關的內政部營建署，也該硬起來主動介入監管，別再讓不肖建商繼續逍遙法外，持續危害勞工與社會大眾的人身安全。
時力立委邱顯智表示，宛如絕命終結站的離譜事件，台中市政府都發局卻只是勒令停工、罰27萬元。「媽媽市長盧秀燕，到底是台中市民的媽，還是興富發的媽媽，不言而喻。」
邱顯智表示，房市專家Sway的「八不推」建商中，興富發更是名列前茅，他質疑營建署，黑心建商工安頻頻出狀況，什麼時候要幫地方政府拴緊螺絲。
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