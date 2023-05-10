母親節天氣不美麗！下波鋒面蓄勢待發 雨神「這兩天」拜訪南部
母親節外出注意！今（10）白開始天氣回穩，氣溫逐日回升，一直到週六（5/13）以前台灣各地都是溫暖舒適的氣候，民眾可好好把握，下波變天的時間點預計在週六，隨著鋒面接近，中部以北和東半部會先轉雨，下週日母親節（5/14）當天水氣最多，全台皆有降雨機率，下週一雨區則轉為南部和東半部，詳細影響氣象局將持續觀察，請民眾多多留意最新資訊。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員廖經翔表示，下一波鋒面預計在週末到來，配合華南雲雨區東移影響，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫陣雨，下週日母親節鋒面通過，屆時全台各地都會有局部短暫陣雨，鋒面持續南下後，下週一是南部平地和山區，以及東半部有局部雨，不過整體來說，本週末降雨比上週末強度還小。
明（11）日天氣部分，廖經翔說明，台灣各地及澎湖、金門、馬祖都是多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，氣溫上，北部攝氏20至28度、中部21攝氏至30度、南部攝氏23至30度、花東攝氏21至26度。
明日整體氣溫比今日上升大約攝氏1度上下，未來一直到週五，各地氣溫還會穩定回升，週末鋒面通過後天氣才會回歸穩定，下週二和下週三（5/16至5/17）僅東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部，再下一波鋒面可能會在5/19後才會出現。