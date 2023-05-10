Akira、林志玲結婚將滿4週年！付出不求回報：常送花給她驚喜

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作為EXILE團隊的領導角色，Akira從來不允許自己鬆懈，每一步都走得謹慎，唯獨回到家裡卸下偶像身分，可以放心的把最真實的那面攤開來，因為交往期間起他便深切感受到，不管處在任何時刻或狀態，溫柔的志玲姐姐總會以笑容接住自己。硬漢外表下，Akira自認內心也是個孩子，還是會渴望被照顧，抑或在疲憊的時候獲得安慰，也是這般純粹的幸福感，讓Akira對結婚起心動念。
Akira說，志玲姐姐總是把家人和身邊的人放在第一順位，看著她付出很多的愛與勇氣進而受到吸引，但經營一段關係是互相的，若沒有同等的對待，這段感情不會確立。生活裡樸實無華的幸福，來自那些習以為常卻容易被遺忘的瞬間畫面，他舉例，早上睜開眼後，映入眼簾的是身邊有最心愛的老婆與小孩相伴，踏實感，比任何甜言蜜語來得重要，「以戀愛對象來說，可能是單純的崇拜、喜歡，或是忽然對這個人很著迷，但結婚要考慮到你人生的下半輩子是要跟對方一起共度的，而且有了小孩就會有責任感，狀態跟單純的談戀愛是完全不一樣的。當你決定要結婚，不是為了單純想要幸福而去做，而是會思考到如果是眼前這個人，即使接下來生活再怎麼困苦，你都還是會想要跟她繼續一起生活下去。」
婚姻即將迎來第四年，他對志玲姐姐懷抱著滿滿的感謝之情，特別是讓自己能夠在繁忙的工作跟家庭生活間取得平衡。「在婚後剛好遇到疫情，她有好一陣子沒有辦法回來台灣，這段時間我之所以可以放心地去外面工作，是因為她幾乎都以家庭為主，把家裡照顧得很好，真的很感謝有志玲幫忙打理家庭這一塊。」感情細水長流不靠秘訣，也沒有捷徑，唯有真誠相待，並且不把付出視作理所當然。
Akira坦言，成為新手爸爸後，自己必須持續成長，除了責任感使然、想要變成孩子的靠山外，更多的情懷是對自我的期待，「其實在有家庭跟小孩之前，當然會有很多事情是以自己為優先，可是當小孩出生後，變得凡事想要以小孩為優先，責任感相對變多了，包含在跟志玲的獨處時間前，我們都必須先把小孩顧好才可以。身為一個父親，我希望可以給小孩做好榜樣。」