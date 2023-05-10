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Akira、林志玲結婚將滿4週年！付出不求回報：常送花給她驚喜

▲Akira和林志玲結婚將滿4週年，經常給老婆驚喜，過著神仙眷侶生活。（圖／《ELLE》雜誌提供）
▲Akira和林志玲結婚將滿4週年，經常給老婆驚喜，過著神仙眷侶生活。（圖／《ELLE》雜誌提供）

記者江芷稜/綜合報導

「國民姐夫」Akira和林志玲結婚，過著神仙眷侶生活，為配合老婆搬到台灣，受到台灣粉絲熱烈歡迎，他謙稱是托了老婆的好人緣，結婚將滿4週年，不確定自己是否浪漫，唯獨肯定的是，很享受不求回報的付出，想要看見愛人流露出喜悅反應的瞬間，「我是很喜歡做些讓對方開心的事情的人，比如說有時候送花、帶她吃飯，突然給她不同的小驚喜」。

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▲林志玲與Akira結婚。（圖／林志玲工作室提供）
▲林志玲與Akira結婚4年，感情依舊非常好。（圖／林志玲工作室提供）
Akira與林志玲因共演舞台劇《赤壁～愛～》結緣後，當了好朋友多年，最後攜手步上紅毯，戀情聽起來像個美麗童話，但他認為和其他人沒有不同，甚至聽見媒體形容自己是「完美先生」都感到不可思議，謙虛的將這些關注歸功於另一半，「很謝謝大家，我覺得這件事主要也是托志玲的福。因為她平常就比較受到民眾的愛戴，所以透過她的關係，相對大家也會用同樣的愛來對待我。」

▲外表酷酷的Akira說起老婆林志玲，就會變得格外溫柔。（圖／《ELLE》雜誌提供）
▲外表酷酷的Akira說起老婆林志玲，就會變得格外溫柔。（圖／《ELLE》雜誌提供）
作為EXILE團隊的領導角色，Akira從來不允許自己鬆懈，每一步都走得謹慎，唯獨回到家裡卸下偶像身分，可以放心的把最真實的那面攤開來，因為交往期間起他便深切感受到，不管處在任何時刻或狀態，溫柔的志玲姐姐總會以笑容接住自己。硬漢外表下，Akira自認內心也是個孩子，還是會渴望被照顧，抑或在疲憊的時候獲得安慰，也是這般純粹的幸福感，讓Akira對結婚起心動念。

▲Akira謙稱托林志玲的福，自己在台灣受到喜愛。（圖／《ELLE》雜誌提供）
▲Akira謙稱托林志玲的福，自己在台灣受到喜愛。（圖／《ELLE》雜誌提供）
Akira說，志玲姐姐總是把家人和身邊的人放在第一順位，看著她付出很多的愛與勇氣進而受到吸引，但經營一段關係是互相的，若沒有同等的對待，這段感情不會確立。生活裡樸實無華的幸福，來自那些習以為常卻容易被遺忘的瞬間畫面，他舉例，早上睜開眼後，映入眼簾的是身邊有最心愛的老婆與小孩相伴，踏實感，比任何甜言蜜語來得重要，「以戀愛對象來說，可能是單純的崇拜、喜歡，或是忽然對這個人很著迷，但結婚要考慮到你人生的下半輩子是要跟對方一起共度的，而且有了小孩就會有責任感，狀態跟單純的談戀愛是完全不一樣的。當你決定要結婚，不是為了單純想要幸福而去做，而是會思考到如果是眼前這個人，即使接下來生活再怎麼困苦，你都還是會想要跟她繼續一起生活下去。」

▲Akira會以送花、請吃飯方式給林志玲小驚喜。（圖／《ELLE》雜誌提供）
▲Akira會以送花、請吃飯方式給林志玲小驚喜。（圖／《ELLE》雜誌提供）
婚姻即將迎來第四年，他對志玲姐姐懷抱著滿滿的感謝之情，特別是讓自己能夠在繁忙的工作跟家庭生活間取得平衡。「在婚後剛好遇到疫情，她有好一陣子沒有辦法回來台灣，這段時間我之所以可以放心地去外面工作，是因為她幾乎都以家庭為主，把家裡照顧得很好，真的很感謝有志玲幫忙打理家庭這一塊。」感情細水長流不靠秘訣，也沒有捷徑，唯有真誠相待，並且不把付出視作理所當然。

▲Akira認為結婚生子後，身上就多了一份責任。（圖／《ELLE》雜誌提供）
▲Akira認為結婚生子後，身上就多了一份責任。（圖／《ELLE》雜誌提供）
Akira坦言，成為新手爸爸後，自己必須持續成長，除了責任感使然、想要變成孩子的靠山外，更多的情懷是對自我的期待，「其實在有家庭跟小孩之前，當然會有很多事情是以自己為優先，可是當小孩出生後，變得凡事想要以小孩為優先，責任感相對變多了，包含在跟志玲的獨處時間前，我們都必須先把小孩顧好才可以。身為一個父親，我希望可以給小孩做好榜樣。」

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