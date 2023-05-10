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當漫畫家不是夢！漫畫星培育新人　百位學生參加徵才座談

▲漫畫星可透過beanfun!觀看線上漫畫，是台灣首個擁有小說與漫畫的娛樂平台。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.16）
▲漫畫星可透過beanfun!觀看線上漫畫，是台灣首個擁有小說與漫畫的娛樂平台。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.16）

記者鍾怡婷/綜合報導

近幾年韓漫席捲各地，連帶台灣本土漫畫也逐漸復甦，橘子集團旗下beanfun!漫畫星致力於台灣原創推廣，在5/8同人氣漫畫家謝東霖和南應大漫畫系畢業校友王音筑（筆名：甜過頭的方糖）以座談會形式與同學分享出道及編輯溝通等相關經驗，吸引眾多學生聽講，將近200人參加徵才座談會，讓成為漫畫家不僅是個夢想，而是能夠養家活口的職業。

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近幾年隨著串流平台興起，本土IP市場需求提高，許多漫畫作品都進行跨域改編成電影、遊戲...等，也讓台灣漫畫更有能見度，進而激勵更多人投入漫畫創作的行列。為此，漫畫星也建立起完整的編輯制度，包括責任編輯、作品經紀、行銷資源、稿費及分潤，希望打造一個讓漫畫家能安心創作的環境。

▲邀請人氣社群漫畫家謝東霖於徵才座談會，分享他在故事創作上常使用的工具，
▲邀請人氣社群漫畫家謝東霖於徵才座談會，分享他在故事創作上常使用的工具。（圖／漫畫星）
漫畫星編輯部一直與漫畫家共進，從中發現，年輕漫畫家們對漫畫都很有想法，比較可惜的是欠缺方法展現自己作品的亮點。因此邀請人氣社群漫畫家謝東霖於徵才座談會，分享他在故事創作上常使用的工具，促使同學們能快速地架構起自己的故事創意，而藉此方式，編輯部也能提供更多協助，讓有趣的漫畫作品能被大家看到。

beanfun!漫畫星與台南應用科技大學漫畫系合作的徵才座談會，總計187位同學出席，盛況空前，5/8(一)在同學熱烈掌聲下落幕。活動中，首位漫畫星培育南應大畢業系友甜過頭的方糖，不僅將這段時間與編輯合作的歷程與學弟妹分享外，也預告即將在今年六月刊載出道連載作品「墮天使的戀愛戰爭」。

▲漫畫星前往南應大發覺台漫圈新星。（圖／漫畫星提供）
▲漫畫星前往南應大發覺台漫圈新星。（圖／漫畫星提供）
甜過頭的方糖也提到，要將畢業創作視為自己的正式作品，這樣日後可做投稿使用，成為踏入職業的第一步。現場也有同學提問，漫畫家的職涯該如何規劃？鄧湘怡總編輯鼓勵同學們，漫畫創作跟一般工作不一樣的地方在於，作品會一直跟著漫畫家，所以只要能持續創作、陸續推出作品，其實會有更多發展的機會。她也舉例整個大環境都在尋找好的IP內容，許多經典作品也重新改編，所以對於漫畫家來說，最重要的還是累積自己的作品。

漫畫星提供優質的本土漫畫IP，也希望透過平台的經營，讓讀者們能看到更多台灣漫畫作品。目前有《三個不結婚的女人》、《被選上的孩子》、《食屍鬼》等人氣作品進行連載，每周三上午11:00準時更新，更多資訊請鎖定「漫畫星報報」

▲都會愛情喜劇《三個不結婚的女人》，每周三於漫畫星搶先看。（圖／資料照片）
▲本土漫畫IP《三個不結婚的女人》，目前於漫畫星連載中。（圖／資料照片）

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