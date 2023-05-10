當漫畫家不是夢！漫畫星培育新人　百位學生參加徵才座談

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漫畫星編輯部一直與漫畫家共進，從中發現，年輕漫畫家們對漫畫都很有想法，比較可惜的是欠缺方法展現自己作品的亮點。因此邀請人氣社群漫畫家謝東霖於徵才座談會，分享他在故事創作上常使用的工具，促使同學們能快速地架構起自己的故事創意，而藉此方式，編輯部也能提供更多協助，讓有趣的漫畫作品能被大家看到。
beanfun!漫畫星與台南應用科技大學漫畫系合作的徵才座談會，總計187位同學出席，盛況空前，5/8(一)在同學熱烈掌聲下落幕。活動中，首位漫畫星培育南應大畢業系友甜過頭的方糖，不僅將這段時間與編輯合作的歷程與學弟妹分享外，也預告即將在今年六月刊載出道連載作品「墮天使的戀愛戰爭」。
甜過頭的方糖也提到，要將畢業創作視為自己的正式作品，這樣日後可做投稿使用，成為踏入職業的第一步。現場也有同學提問，漫畫家的職涯該如何規劃？鄧湘怡總編輯鼓勵同學們，漫畫創作跟一般工作不一樣的地方在於，作品會一直跟著漫畫家，所以只要能持續創作、陸續推出作品，其實會有更多發展的機會。她也舉例整個大環境都在尋找好的IP內容，許多經典作品也重新改編，所以對於漫畫家來說，最重要的還是累積自己的作品。
漫畫星提供優質的本土漫畫IP，也希望透過平台的經營，讓讀者們能看到更多台灣漫畫作品。目前有《三個不結婚的女人》、《被選上的孩子》、《食屍鬼》等人氣作品進行連載，每周三上午11:00準時更新，更多資訊請鎖定「漫畫星報報」。