林志穎車禍不到1年！右手簽名秒停頓 網見畫面揪心：可能還沒好
48歲「不老男神」林志穎曾在2022年7月遭遇重大車禍，所幸在眾人的搶救下才挽回生命，歷經長達半年的休養後，身體才逐漸恢復身體健康，慢慢回歸演藝工作。近日，網路上就瘋傳一段林志穎簽名的畫面，結果林志穎的動作有些生疏，甚至還有停頓的狀況，也讓不少粉絲感到心疼。
記者詹鎰睿/綜合報導
近日，中國微博就有網友瘋傳林志穎在澳門出席活動的一段畫面，只見林志穎身穿一件藍色牛仔外套，戴著鴨舌帽，充滿喜悅的表情，開心地拿著筆在牆上簽名，不過，手法似乎有些生疏，還一度出現停頓的狀況。
畫面也讓網友心疼寫下：「老林呀，還是得多出來營業，你看你簽名都生疏了，以前都是一筆帶過，現在都有停頓了，還是得多簽。」其他網友也憂心表示，「是不是胳膊傷剛好的緣故」、「等手完全好了，讓他多簽，練回來」、「小志手剛恢復，簽名啊…精神還不錯！」、「或許是手還沒好…」
另外也有粉絲發現，林志穎的身型似乎比以往消瘦許多，對此，林志穎也曾透過臉書回應：「肉有長了一些，褲子穿起來還太大，腰圍反折穿起來。」而在休養期間，林志穎也積極健身復健，不僅能用受傷的右手進行自拍，前幾天還可以單獨騎腳踏車，看來身體狀況恢復得不錯。